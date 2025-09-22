Nacional

Dejar de comer azúcar por un mes: resultados sorprendentes respaldados por estudios

¿Qué pasa en tu cuerpo si dejas el azúcar un mes? Estudios de Harvard y la AHA revelan cambios que sorprenden

Por Hillary Chinchilla Marín
Azúcar
Dejar el azúcar trae grandes beneficios (Cortesía Laica/Cortesía Laica)

Eliminar el consumo de azúcar añadida durante 30 días provoca cambios importantes en el organismo. La ciencia confirma que dejar de lado refrescos, postres, repostería y alimentos ultraprocesados reduce la inflamación, mejora la energía y disminuye el riesgo de enfermedades crónicas.

Disminuye la inflamación y mejora la piel

El exceso de azúcar favorece la inflamación en el cuerpo. La Harvard T.H. Chan School of Public Health explica que una dieta baja en azúcares refinados contribuye a mejorar la salud de la piel y a reducir problemas como el acné y la resequedad.

Se regula el peso y el metabolismo

Azúcar
Bajar de peso es posible si se consume menos azúcar (Cortesía Laica/Cortesía Laica)

Dejar el azúcar por un mes reduce la ingesta calórica total y mejora la sensibilidad a la insulina. Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), esto ayuda a prevenir el sobrepeso, la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina.

Mejora la salud del corazón

La American Heart Association (AHA) advierte que un consumo elevado de azúcar aumenta el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Al reducirlo, se mejora la presión arterial, baja el colesterol malo (LDL) y disminuye el riesgo de enfermedad coronaria.

Incrementa la energía y el bienestar emocional

Los picos de glucosa que generan los alimentos azucarados provocan subidas rápidas de energía seguidas de caídas bruscas. De acuerdo con la American Psychological Association (APA), reducir el azúcar estabiliza el estado de ánimo y evita la fatiga asociada a estos altibajos.

Azucar
El corazón se verá beneficiado con menos consumo de azúcar (Shutterstock/Shutterstock)

Qué cambios esperar después de un mes

  • Menos antojos de comida chatarra.
  • Mayor claridad mental y concentración.
  • Reducción del riesgo de caries y problemas dentales
  • Posible pérdida de peso en personas con consumo elevado de azúcares añadidos.

Azucar
Consumir mucha azúcar puede provocar diabetes (shutterstock/Shutterstock)

*Nota realizada con ayuda de Inteligencia Artificial*

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

