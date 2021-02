“Era tal la situación que mi hija se pasaba a dormir conmigo. No hubo agresiones, pero sí ya nos comenzó a hablar, a susurrarnos cosas al oído, a mí me decía mi nombre y me decía mamá, nos despertaba por las noches. Comenzamos a ver sombras en la casa, de hecho, una cuñada vio la sombra de un niño con la cara tapada”, recuerda Emily.