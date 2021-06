“Cuando me contrataron me dijeron que mi lugar de trabajo era en la municipalidad, frente a Plaza Mayor, no en Los Ángeles ni en la casa de don Danny Ovares. Yo en la casa de Danny tenía que hacer oficios domésticos en el apartamento como barrer, pasar el palo de piso, tender la cama, lavar los servicios sanitarios, entregar la receta y retirar los medicamentos en la farmacia del Hospital Max Peralta, ayudar a don Danny en el proyecto de preparación de galletas”.