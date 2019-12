- Es preocupante la afirmación que realiza la licenciada Cuadra, cuando indica “a mí me abrieron una plaza extraordinaria y de manera arbitraria me la quitan, metiéndome el ius variandi de manera tal que me hacen aceptar la plaza en la que debo ir a cualquier parte del país” pues las plazas extraordinarias no se crean para ningún funcionario en específico, sino que obedecen a estudios previos de las instancias técnicas a cargo en el Poder Judicial y dependen de las necesidades de la Institución, además de que tienen una vigencia limitada en el tiempo.