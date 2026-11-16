El INS no realizó ninguna compra para el Cuerpo de Bomberos

Este miércoles, en una noticia titulada “PPSO contradice su discurso”, indicamos de manera incorrecta que el Instituto Nacional de Seguros (INS) compró 40 ambulancias para al Cuerpo de Bomberos, tal afirmación no es correcta. Además, nos referimos a “las ambulancias del INS”, aseveración que tampoco es cierta.

Debemos aclarar que, el Benemérito Cuerpo de Bomberos tiene desconcentración máxima y personería instrumental en materia de contratación pública. Por lo tanto, ninguna dependencia del Instituto Nacional de Seguros participa en los procedimientos de contratación que realiza este órgano desconcentrado. En particular, la entidad aseguradora no participó de la compra de ambulancias en la contratación 2026XE-000002-0012800001.