Derecho de respuesta: Recope explica su función dentro del proceso tarifario de combustibles

Las notas periodísticas tituladas “Recope solicitó un aumento de gasolina que no solo dolerá, sino que afectará muchísimo los bolsillos”, publicada el martes 21 de abril del 2026 en el sitio web de La Teja y “Recope solicitó un aumentazo”, del 22 de abril en la edición impresa del diario, contienen afirmaciones incorrectas.

Recope explica su función dentro del proceso tarifario de combustibles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dado que Recope fue mencionada en las notas, nos permitimos solicitar el ejercicio del derecho de rectificación.

En el título la nota web indica: “Recope solicitó un aumento de gasolina que no solo dolerá, sino que afectará muchísimo los bolsillos”. Mientras que en la publicación impresa el titular afirma que “Recope solicitó un aumentazo”.

Asimismo, en el párrafo 4 de ambos formatos se señala: “Así quedaría el ajuste de precios del combustible por litro propuesto por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope)”.

Recope rechaza de forma categórica estas aseveraciones, por cuanto no se ajustan a la realidad de su actuación. La empresa no solicita cambios en los precios de los combustibles ni define los montos de los ajustes tarifarios. Su rol se limita a cumplir con la normativa vigente, mediante la entrega oportuna y transparente de la información requerida para los procesos regulatorios.

Es importante precisar que la remisión de información periódica por parte de Recope se realizó el 10 de abril, conforme a la metodología tarifaria vigente. Lo ocurrido el 21 de abril fue el inicio formal del trámite por la autoridad competente, por lo que vincular este hecho con una supuesta “solicitud” de Recope carece de sustento.