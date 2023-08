Desalmados le robaron a doña Cristina la platica que ahorró para tratarse la columna

Cristina Rojas cuenta la pesadilla que ha vivido por la estafa que recibió. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí)

Cristina Rojas recuerda aún con dolor el día en que, mientras dormía, unos desalmados le vaciaron sus cuentas bancarias y le quitaron la platica que tanto le había costado ahorrar para tratarse un problema de columna.

Su historia es un vivo ejemplo de que una estafa bancaria le ocurre a cualquiera, ya que no dio a nadie datos personales, cuentas, contraseñas, ni siquiera recibió una llamada telefónica, simplemente los ladrones se las ingeniaron para ingresar a sus cuentas y le sacaron el dinero.

Ella es vecina de Zapote y narró cómo el 22 de mayo del 2021 la vida le dio un golpe durísimo.

“Fue en la madrugada, yo estaba durmiendo, no me di cuenta de nada, no recibí notificaciones de ningún tipo, tampoco mensajes, sino que cuando me levanté y me fijé en mi cuenta bancaria vi que no tenía nada. Me quitaron ¢1.800.000 de la cuenta del Banco Popular.

La idea es que los bancos estén obligados a responder antes estafas hechas en sus cuentas. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

“Fui al banco y de ahí me mandaron para el Organismo de Investigación Judicial, me recibieron la denuncia. En el banco me dijeron que tenían tres meses para responder y me mandaron un machote en el que decía que yo lehabía dado el usuario y la contraseña a alguien y que era responsable de lo que había pasado, cuando en realidad yo estaba durmiendo cuando eso pasó, no me di cuenta de nada”, expresó.

A estas alturas doña Cristina no ha recuperado ni un solo cinco y lo único que se ha llevado son colerones, porque el OIJ trasladó el caso a la oficina de San Carlos luego de determinar que desde allá era que le habían quitado la plata.

“Hicieron el juicio y todo sin notificarme, nada más me llamaron para decirme que ya estaba la resolución lista y que la jueza había dicho que la persona a la que le transfirieron mi dinero no estaba vinculada con los maleantes y entonces cerraron el caso”, dijo indignada la mujer.

“Indiferentemente que sean cien colones o millones, es el dinero de uno, yo lo tenía para un tratamiento médico, había ahorrado porque tengo un problema serio en la columna y me iba a hacer un tratamiento rico en plaquetas, parte de esa plata era de mis prestaciones porque ya estoy pensionada”.

Reforzar seguridad

Un proyecto de ley que fue presentado este martes en la Asamblea Legislativa tiene mucho que ver con este tema y pretende obligar a los bancos a blindar las cuentas de sus clientes para que no ocurran estafas.

El diputado liberacionista Óscar Izquierdo, dijo que la iniciativa de ley es un llamado de atención a las instituciones financieras.

“Nosotros buscamos que los ciudadanos tengan una garantía de que su dinero está debidamente resguardado en un banco. La cantidad de estafas que se han generado en los últimos tiempos ha sido enorme, solo del 2020 al 2021 subieron un 46%; en el 2022 se reportaron más de siete mil personas estafadas.

“Cuando se da una estafa de este tipo los bancos obligan a los ciudadanos a presentar la documentación, que deben ir primero a presentar la denuncia al OIJ, después deben presentar una serie de requisitos en el banco, demostrar que el dinero estaba en ese banco, cosas como demasiado ilógicas, así que nosotros consideramos que lo que se requiere en estos casos es invertir la prueba en el sentido de que es el banco más bien el que debe demostrarle a uno, si fuese el caso, que uno no tenía la plata ahí”, manifestó el legislador.

Ya el proyecto de ley fue propuesto en la Asamblea Legislativa. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Izquierdo dice que con el proyecto de ley los bancos estarían obligados a buscar las alternativas tecnológicas necesarias para blindar la plata de sus usuarios y así nadie se vea estafado.

El proyecto de ley especifica que: “la entidad financiera bancaria, ya sea pública o privada, que tenga bajo custodia los ahorros o cuentas del consumidor, tendrá responsabilidad objetiva solidaria por el daño o las pérdidas materiales o económicas que se le generen a la persona usuaria y deberá indemnizar los daños y perjuicios generados cuando esta se vea perjudicada por la sustracción de dinero o el patrimonio de sus cuentas, aunque esto provenga de un tercero ilegítimo, siempre que este no se encuentre autorizado por el cliente”.