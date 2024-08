Desamparadeña espera ayudar a su nieta gracias a promo de La Teja con Münkel

Doña Norma espera cambiar su lentes y los de su nieta (Cortesía)

Una gran seguidora de La Teja fue la ganadora de este miércoles 31 de julio de una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 105 mil colones), en cualquier sucursal de las que tiene Ópticas Münkel en el país.

Se trata de Norma María Castro Saborío, quien nos contó que con el premio se llevó un gran susto.

“El premio me cayó muy bien, no me lo esperaba para nada. Cuando me llamaron y dijeron que eran de La Teja, pensé que estaba atrasada con la suscripción, pero qué buena suerte, es la primera vez que gano”, contó.

Para esta vecina de Desamparados, la suerte es de familia, ya que ella le gusta y le saca mucho provecho, la fiebre es su mamá.

“Mi hermano era el que lo compraba todos los días, iba a un puesto en San José, pero él se fue de paseo y yo pensé: ‘¿ahora cómo hago con mi mamá?’, entonces me hice suscriptora y lo empecé a activar a mi nombre, y como yo lo pago lo sigo activando”, explicó.

En total, la familia ha ganado cuatro veces y, la última vez, ayudaron a unos niños. Ahora espera usar el premio para ella y su nieta.

“Ya mi hermano lo ha pegado tres veces, la primera vez lo donamos a unos chiquitos de Higuito. Y ahora, en mi caso, yo uso lentes, pero son sencillos y mi nieta también, entonces quiero que podamos aprovecharlo las dos y si se pasa, pagamos lo que falte”, concluyó.