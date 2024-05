Desamparadeña premiará a su esposo con ayuda de La Teja y Münkel

Doña Jenny ha ganado muchas veces ha gando con las promociones del código Teja (Cortesía)

A una gran lectora de La Teja la suerte le permitirá ayudar a su esposo, quien padece un problema de salud. La señora activó el código Teja de este miércoles 15 de mayo y resultó ganadora.

Se trata de Jenny Emilia Guevara Gómez, afortunada de obtener una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 102 mil colones) canjeables en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

“El premio, gracias a Dios, apenas me cayó porque mi esposo ya tiene que hacerse unos anteojitos y no es la primera vez. Ya varias veces he pegado con La Teja; la primera vez fue plata. En realidad, ya he pegado como cinco o seis veces”, recordó.

El premio su esposo se lo ganó, pero bien ganado, pues es quien se encarga de todos, todos los días, llevar el periódico a la casa.

“Somos muy fiebres, mi esposo es el que me lo trae todos los días, él va la compra y apenas viene la activo; él la lee y después la leo yo”.

Este matrimonio de Desamparados disfruta mucho de la sección de los pasatiempos y por eso hasta la dividen.

“Yo la leo toda y él también. Nos gustan mucho los pasatiempos, él hace el crucigrama y yo la sopa de letras, a mí me gustan también mucho los domingos que viene la receta”, finalizó.

Doña Jenny reveló que siempre que ha pegado con nuestras promociones los favorecidos son sus familiares, por ello seguirá participando porque la próxima vez que gane el premio será para ella.