Desamparadeño podrá salir de un gran apuro gracias a la promo Código Teja con Münkel

Manuel Vega es vecino de Desamparados y fiel seguidor de La Teja (Cortesía)

Un vecino de Desamparados fue el gran afortunado de ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel por activar nuestro código el pasado viernes 22 de setiembre.

Don Manuel Vega Jiménez fue el lector que tuvo la suerte de su lado y quien logró ganar un premio con el que saldrá de un apuro.

A pesar de que necesitaba unos lentes nuevos desde hace mucho tiempo, en lugar de ir a comprarlos, prefirió seguir activado el código y participar en la promo, cada día con más fe.

”No se imaginan lo supercontento que me puse, porque yo uso lentes y se me habían dañado y por dejado, como dice mi hija, los ando pegados con masking y ahora gracias a La Teja los puedo cambiar, es una gran alegría y me siento muy agradecido”, explicó.

LEA MÁS: El doctor Paul Münkel nos recuerda la importancia del examen anual de la vista

Vega es un gran seguidor del periódico, disfruta leer los sucesos y los deportes, porque es un manudo de corazón.

“Tengo muchos años de leer el periódico, siempre lo he activado y hasta ahora ganó. Yo tengo muchos años de comprarlo porque me gusta saber cómo está el país y porque siempre tienen mucha información deportiva y a mí me gustan mucho los deportes”.

El desamparadeño espera que, además de sus lentes, pueda invertir parte del premio en odontología, ya que en Ópticas Münkel cuentan con un centro médico donde el premio se puede invertir en diferentes áreas de la salud.