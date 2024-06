Desamparadeño se volvió a topar con suerte en promo de La Teja con Münkel

Don Fernando analizará qué hacer con su premio (Cortesía)

Un gran lector de La Teja fue el ganador de una tarjeta de regalo con 200 dólares (más de 104 mil colones) canjeable en cualquiera de las más de 40 sucursales que Ópticas Münkel tiene a lo largo y ancho del país.

El ganador de este miércoles 19 de junio fue Fernando Antonio Castro Quesada, un gran seguidor de La Teja, quien todavía no sabe qué hará con su premio.

“El premio fue una gran sorpresa, ya había ganado antes, pero hace como dos o tres años, solo había ganado una vez”, comentó.

Don Fernando asegura que no utiliza anteojos y que, de momento, no ha detectado tener problemas de vista, por ello está analizando qué hacer con su premio.

“Estoy viendo qué hago con el premio, si se lo dono a alguien. Ya cuando lo tenga analizaré y preguntaré a quién lo necesite. Yo no uso, leo bien, no los necesito, pero igual podría ir a revisarme a que me hagan un examen de vista. Cuando lo tenga veré qué hago”.

Este vecino de San Antonio de Desamparados aseguró que desde que La Teja salió, compra el periódico y lo lee todos los días y que cuando hay promoción, activa religiosamente los códigos.

“Yo la compro desde que salió, siempre la leo y la activo. Soy de los que la leen toda, me gusta todo el periódico, la leo completa”.

Castro no dejará de informarse con La Teja, ni de participar en las promociones, y es que tiene muy claro que siempre hay alguien que necesita cuidar sus ojos.