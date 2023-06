Desamparadeños vivieron una conexión directa con Dios

El cantón de Desamparados vibró y fue el epicentro del Impact Conferencia, una conferencia que realizó la Iglesia Visión de Impacto en la cual miles de personas recibieron un mensaje de fe y de impacto.

Más de 3 mil personas fueron impactadas en el evento que se realiza desde el pasado viernes y hasta este domingo y que lleva el nombre de “Un Corazón que Late Avivamiento”, el cual tuvo como objetivo conectar y acercar a las personas a Dios.

Entre los invitados especiales estuvieron los profetas: Moisés Bell de Panamá, Flaminio Rivas de Colombia, Daniel Piedra de Costa Rica, y los apóstoles Iván y Lucrecia Vindas, pastores principales de la iglesia Visión de Impacto.

Una relación profunda con Dios vivieron los presentes. (Cortesía)

“Estamos muy felices porque en este congreso, tuvimos la oportunidad conectarnos con Dios y experimentar un avivamiento profético, familiar y ministerial. Cada día tuvo un enfoque especial donde las personas fueron llenas, liberadas y renovadas y sus corazones salieron latiendo un avivamiento”, mencionó el Apóstol Iván Vindas.

Durante la conferencia, los predicadores dirigieron su mensaje al avivamiento, que consiste en el momento en que el Espíritu Santo despierta los corazones y los lleva a un nivel más profundo en su relación con Dios.

“En el Impact Conference 2023 creímos que el avivamiento era para todos aquellos que buscaban tener una relación más cercana con Dios y quisieran experimentar su poder transformador, como nunca antes, hoy podemos decir que llegó un avivamiento a Costa Rica”, indicó el profeta Moisés Bell.

Hubo momentos profundos de relación con el Espíritu Santo. (Cortesía)

Entre los invitados llamó la atención el profeta Flaminio Rivas, quien se conoce por su mensaje, pero también por su pasado como futbolista en Colombia a finales de los 90 e inicios del año 2000.

Ahora Rivas es considerado como uno de los predicadores más revolucionarios, y así lo experimentaron los presentes (entre asistentes y quienes se conectaron por Internet) que estuvieron en el evento entre viernes y sábado.

Milagros

Además de un mensaje de fe y de impacto, los presentes también experimentaron milagros en los momentos de alabanza, adoración, así como con las palabras proféticas que se impartieron durante estos tres días.

“Yo cuando venía saliendo de mi casa en mi vehículo, le dije Dios, yo hoy voy por mi milagro, yo no voy a seguir más con mi enfermedad, y creía con todo mi corazón que Dios iba a ser algo, el profeta me pasó adelante y declaró una palabra sobre mí que trajo sanidad a través del espíritu santo”, testimonio de una persona que fue sana y quien prefirió no ser identificada.

Más de tres mil personas ya disfrutaron del evento de este fin de semana. (Cortesía)

Cada año la iglesia Visión de Impacto realiza esta conferencia en la que miles de personas experimentan una relación más profunda con Dios, así como procesos de sanidad y activación para empezar una nueva vida en Cristo.