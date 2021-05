“Vivo muy agradecida con la virgencita porque me ha hecho muchos favores y mientras esté con salud voy a continuarla (la romería). Le pido que me ayude a llegar hasta la Basílica y hacer la visita de rodillas. Siempre la hago antes porque no me gusta encontrarme con la presa de gente, eso trae dificultad para un montón de cosas y a veces uno no puede ni entrar a la iglesia", comentó Martha Gamboa mientras caminaba rumbo a su destino.