Desdúdese con el doctor Marco Vinicio Boza y gane en salud

El doctor Marco Vinicio Boza se pensionó después de 35 años trabajando para la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no por eso deja de lado su pasión, que es la salud.

El médico internista luchó durante 19 meses contra la pandemia de “coronafurris”, como bautizó él al virus, y sigue al pie del cañón en su misión de ayudarnos a vivir mejor.

“Desdúdese con el doctor Boza” es un programa nuevo con el que la CCSS quiere atender, y resolver, las dudas que podemos tener en temas muy variados y que algunos sienten penilla preguntar personalmente a un médico.

Como las dudas se mandan por medio WhatsApp y nadie sabe quién las plantea, mucha gente se está animando a comunicarse con el “doc” Boza, que tiene la enorme ventaja de que sabe mucho y habla claro y sencillo. Las preguntas deben mandarse al Whatsapp 7003-0444.

Las respuestas podemos conocerlas un lunes cada 15 días por medio de transmisiones de Facebook live de la CCSS durante media hora. Aún están afinando detalles de la hora, el primer programa fue a las 10 a.m. y el segundo (ayer) a las 11 a.m. El que sigue será el lunes 4 de abril.

El doctor Marco Vinicio Boza ayuda a su club de "sinvergüenzas" a despejar sus dudas de forma anónima. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El moderador del espacio es el periodista José Mairena, quien llamó al programa “el club de los sinvergüenza del doctor Boza”. Lo de sinvergüenza es un decir porque nadie debe sentir pena de preguntar lo que no sabe y menos si se trata de su salud.

En La Teja sabemos que muchas personas tienen dudas parecidas y no se animan a preguntar, así que recogimos algunas de los dos programas ya transmitidos con su respectiva respuesta.

-P/ Tengo 50 años y hace como un mes me salieron unas pelotitas en los labios vaginales, por dentro, y me preocupa que sea algo malo.

-R/ Posiblemente no sea nada malo, esos quistes se hacen con alguna frecuencia en las señoras. Puede ser un quiste de Bartolino, que puede permanecer pequeñito y no dar ningún problema o podría hacerse grande e infectarse. Si tiene calentura o mucho enrojecimiento y dolor, busque de inmediato al ginecólogo. A veces, cuando crecen mucho, hay que operarlos.

-P/ Quisiera saber por qué hay periodos en los que me pica muchísimo la piel cerca del ano.

R/ Hay varias causas, en el caso de las personas más jóvenes o que vive en el campo y no tienen acceso a buenas fuentes de agua, podría tratarse de parásitos intestinales. En un adulto, la causa más frecuente son las hemorroides, es mejor que vea al médico para valorar si son pequeñas, medianas o grandes. También puede darse por una infección a algún virus, como los papilomas o que al limpiarse con el papel higiénico haya habido irritación o alergia a algunas marcas de papel higiénico.

-P/ Tengo 35 años y he tenido el virus papiloma, me salieron verrugas por el ano y por el pene pero ya fueron tratadas, me las quemaron y no me han vuelto a salir. ¿Podría ponerme la vacuna del papiloma aunque haya estado infectado?

-R/ A esa edad es poco recomendable que la use, pero no está contraindicado. Es importante discutir con su médico qué tipo de vida sexual tiene para poder llegar a una buena conclusión sobre el uso de la vacuna. Si tiene una relación estable y duradera, no tiene sentido ponérsela, si no la tiene y es sexualmente activo, sí es aconsejable para evitar el riesgo de reinfectarse.

Solo debe mandar su pregunta por whatsapp y en el Facebook live cada 15 días, dan las respuestas. Foto: Cortesía CCSS (Cortesía)

-P/ Mi esposo tiene una desde hace tiempo unas manchas en la axila y se siente una pelota y le duele, ahora también aparecieron en la zona íntima.

-R/ Las manchas en la piel, sobre todo en zonas muy húmedas con frecuencia son hongos, podría tratarse de una tiña o una piteriasis.

Hay que ver la forma, el tamaño, el color, si descama o no, si pica o no. Ese tipo de manchas que aparecen en las axilas, debajo de los senos en la mujer o en la espalda en jóvenes que van al gimnasio, podría tratarse de un hongo y necesita tratamiento.

Después de un tiempo es común que aparezcan en el área genital. Hay que revisar si lo tiene también en los pies, porque muchas veces los hombres, después de secárselos con el paño, se secan el área genital y se pasan el hongo de un lugar a otro. La pelotita con dolor de la axila puede ser que hay bacterias que están inflamando un ganglio conocido como las secas. Si crece mucho requiere ir al médico para que le recete antibióticos.

-P/ Soy diabética, tengo unos granos en la cabeza que no se me quitan desde hace tres años y el doctor me dice que es por el azúcar, pero ni me los ha revisado y para mí es algo desesperante, no aguanto la picazón.

R/ Los problemas de piel son bastante frecuentes en los diabéticos, puede haber hongos o infecciones por bacterias. Puede haber infección en los folículos del cabello, inflamación de la piel alrededor del cuero cabelludo, o puede ser por una seborrea o un eczema. Debe ir al médico para que le dé el tratamiento correcto, insistir en cita con el dermatólogo y mantener el azúcar controlado.

Si tiene problemas sexuales hay que estar muy claro en las causas. Foto: https://shutterstock.com (shutterstock.com)

-P/ Mi esposo no tiene una erección pese a tener 52 años, me siento desesperada, ya le dijeron que estaba bien de todos los exámenes, ¿qué podrá ser?

-R/ El hecho de que los exámenes de sangre estén bien no descarta la posibilidad de que tenga problemas circulatorios en el área de los genitales. A veces se trata de personas con diabetes o presión alta durante muchos años (20 o 30 años) y eso afecta la capacidad de mantener una erección y presenta disfunción eréctil.

Si no tiene esas enfermedades o problemas metabólicos variados, hay que ver cómo está la columna vertebral porque ciertos tipos de hernia en esta zona pueden producir disfunción, también algunas enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple. Debe verlo el urólogo y podría tener solución con algunos medicamentos que favorecen la erección.

La sexualidad humana es parte de la felicidad. Salud integral significa bienestar en muchas áreas de la vida. Nos han acostumbrado a pensar que la sexualidad del hombre está en los genitales y eso es un error. El órgano sexual más importante del hombre es el cerebro y tiene que ver con sentimientos de amor, ternura y puede ser un problema emocional o seguridad propia. No debe tener vergüenza de hablarlo.

-P/ Me besé con una persona desconocida y me entró el temor de si tenía VIH, ¿cuánto debo esperar para hacerme la prueba y salir de dudas?

R/ El beso como tal se asocia a la transmisión de otras enfermedades como la enfermedad del beso (mononucleosis infecciosa), que la produce un virus que muere solo tras una semana, da calentura y la aparición de un montón de ganglios en el cuello u otros lados. Es más frecuente en menores de 25 años que tienen muchas relaciones furtivas.

La otra posibilidad para transmisión a través de besos son los virus que podría tener una persona en su boca como enfermedades de las encías, de la lengua o incluso de los labios como los conocidos fuegos, que es un herpes que se transmiten con mucha facilidad.

Antes de dar un beso, fíjese muy bien hacia dónde va porque no solo es importante observar la higiene de la persona, sino tambipen estar atento a detalles como mal aliento, presencia de sangre o secreciones en la boca o labios. Hay que perder la vergüenza y preguntar directamente por algo que le tenga que decir o contar o decir.

Un beso prolongado y apasionado debe asociarse a intercambio de saliva, pero la transmisión del VIH por esta vía es muy improbable y no podemos generalizar, si una de las dos personas convive con el virus hay que preguntarle cuál es su carga viral, porque si es negativa, el riesgo del beso es nulo, pero si la tiene altísima es una persona irresponsable y no está en control médico, se debe hacerle un llamado de atención al contagiado y a quien lo besa sin saber nada de él.

El tiempo de incubación es muy variable, depende de la dosis de contagio, de la vía de contagio y por ello algunos a los tres meses ya hacen positivo por la pueba y otros que tienen un periodo de ventana de hasta seis meses.

Hay besos tranqilos o apasionados que pueden traerle problemas en el futuro. Foto: Pablo Heimplatz on Unsplash

P/ ¿Por qué no disfruto el sexo? No siento ningún placer

R/ No disfrutar el acto sexual se llama anhedonia y refleja un problema físico o emocional. El físico puede ser propiamente un problemas en la vagina, que haya dolor durante las relaciones o que no haya interés en tenerlas y eso puede lastimar a la mujer.

Si la vagina está lastimada o ha tenido infecciones recurrentes o algún problema inflamatorio, la relación va a ser dolorosa, molesta y puede condicionar que después de varios intentos, la mujer pierda interés por ello.

A veces hay lesiones en la columna --o la colita-- que pueden afectar la sensibilidad física en el área de la pelvis, principalmente entre quienes han tenido caídas, accidentes de tránsito o inflamación de la colita porque pierden sensibilidad. No hay una sola respuesta, se debe hacer un examen médico para determinar la causa correcta.

La otra parte de la anhedonia tiene que ver con problemas hormonales, en una mujer joven es poco probable que pase, en la que ya empezó a hacer los cambios de vida hacia la menopausia podría ser. Hay cambios en los niveles de testosterona en la mujer, si son muy bajos, podría ser la causa de la falta de interés sexual.

Y puede que todo ande bien a nivel físico y deberse a un problema psicológico, emocional o afectivo. Podría ser que vivió una violación en el pasado, o una mala experiencia en su primera relación sexual o que simplemente no tenga interés por su pareja.

