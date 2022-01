Desempleo, economía y corrupción: tres broncas que votantes exigen a candidatos resolver

La gente tiene muy claro cuáles son los tres problemas más grandes que tiene el país en este momento: el desempleo, la difícil situación económica y la corrupción.

Una encuesta del Instituto de Estudio Sociales en Población (Idespo) de la UNA, en la que se tomó en cuenta la opinión de 948 personas, dejó muy claro que los ticos tienen la esperanza de que el próximo presidente logre solucionar esos tres problemones y por eso les ha costado tanto decidirse.

En la investigación, 27 de cada 100 encuestados señalaron el desempleo como el principal mal que aqueja el país; 19 de cada 100 se inclinaron por la corrupción y 18 de cada 100 por la mala situación económica.

Aún la moneda está en el aire, ningún candidato ha sacado ventaja como para sentirse ganador. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Una de las preguntas hecha a los entrevistados fue si creían que el salir a votar contribuye a solucionar los problemas que tiene el país y 53 de cada 100 personas dijeron que sí; 39 de cada 100 dijeron que no, y 6 de cada 100 manifestaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con eso.

También se le consultó a la gente si las propuestas presentadas por los partidos políticos, en relación con los principales problemas del país, pesan en su decisión de voto y 69 de cada 100 dijeron que sí; 24 de cada 100 dijeron que no, 5 de cada 100 dijeron que no están de acuerdo ni en desacuerdo y uno de cada 100 prefirió no responder.

Ahora bien, pese que muchos ciudadanos buscan esas soluciones en las promesas de campaña, 46 de cada 100 entrevistados dijeron que no creen que los partidos políticos presenten propuestas adecuadas para dar soluciones; 37 de cada 100 dijeron que sí, 12 de cada 100 no están en acuerdo ni en desacuerdo y cuatro de cada 100 prefirieron no responder.

[ José María Figueres, Lineth Saborío y Fabricio Alvarado con empate técnico en encuesta de la UNA ]

Tele y redes sociales

La investigación también permitió establecer cuáles son los principales canales por los cuales los votantes reciben información sobre las elecciones y las campañas políticas.

La televisión ocupa el primer lugar, ya que 59 de cada 100 encuestados la pusieron en primer lugar, 56 de cada 100 personas dijeron que prefieren las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, entre otras. Después están los periódicos (impresos o digitales) con un 22% y le sigue la radio con un 18%.

El estudio también permitió hacer un perfil general de las personas que apoyan a los candidatos que lideran la encuesta.

Los votantes indecisos aprovecharan los debates para conocer más a los candidatos y decidirse. Foto: Cortesía.

José María Figueres, de PLN, está en primer lugar con un 14,9% de la intención de voto y y el 52% de quienes lo siguen son hombres de 50 años o más con escolaridad de primaria, en algunos casos terminada y en otros no.

En segundo lugar está Lineth Saborío del PUSC con 13.3%, (empate técnico con Figueres por el margen de error) a ella la siguen parejo hombres y mujeres de 50 años o más, con una escolaridad de secundaria finalizada.

En tercer lugar está Fabricio Alvarado de Nueva República con 11,1% (también empatado con Figueres y Saborío por margen de error), el 53% de sus seguidores son hombres mayores de 50 años, con una escolaridad de primaria.

Otro de los datos más relevantes de la encuesta es que 49 de cada 100 personas que aseguran que irán a votar en las elecciones de febrero del 2022, aún no decide por cual candidato lo hará. 58 de cada 100 de esos indecisos son mujeres de entre 18 y 34 años, con secundaria completa.

[ BK y la nostalgia se pusieron la corona en el reto de los candidatos presidenciales (video) ]

En cuanto al perfil de los votantes indecisos, el estudio permitió identificar que 52 de cada 100% son “indiferentes”, es decir, aún no han pensado por cual candidato podrían votar; 42 de cada 100 tienen un perfil “dubitativo”, es decir, se están cuestionando entre varias opciones por cual votarán, y seis de cada 100 son “apáticos”, estos manifiestan que irán a votar, pero muestra poco o nulo interés en la política electoral.

Los especialistas en política aseguran que es prácticamente un hecho que habrá una segunda ronda porque no pareciera que ningún candidato vaya a alcanzar el 40% de votos necesarios para ganar en primera ronda. Además dicen que aunque las encuestas mantienen los mismos candidatos a la cabeza, en realidad el día de las elecciones podría pasar cualquier cosa, así que la moneda está aún en el aire.