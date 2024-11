Deuda del Estado con la CCSS aumentó en un 40% con Rodrigo Chaves al mando

Desde la llegada de Rodrigo Chaves a la presidencia de Costa Rica, la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social aumentó en un 40%, llegando a cifras inimaginables.

La deuda del Estado con la CCSS sigue subiendo y llega a números que encienden las alertas. Foto: Archivo

Para que se haga una idea, para setiembre de este 2024 la deuda es de 4,04 billones de colones, cuando en 2022, el año de su llegada, era de 2,91 billones de colones, según reveló la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, basándose en datos proporcionados por la Caja.

Del total de 4,04 billones de colones, 3,35 billones corresponden al Seguro de Salud y los restantes 689.817 millones de colones al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.

Eso quiere decir que la deuda, desde la llegada de Rodrigo Chaves a presidencia, ha sido de unos 1,13 billones de colones.

Y a esto hay que sumarle que el Ministerio de Hacienda presupuestó 459.084 millones de colones menos de lo que corresponde al presupuesto de la Caja para el 2025.

Contrapesos

No obstante, no todo es malo.

Según explicó el expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, así como el gobierno de Chaves ha sido descuidado con algunas cosas, también ha hecho cambios importantes.

El ex presidente de la CCSS, Álvaro Ramos, ve con preocupación la deuda del Estado con la Caja, pero defiende que no todo es malo.

“En pocas líneas, los rubros a los que el Estado se ha comprometido a aportar, han crecido mucho, sobre todo en el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM)“, explicó.

“Por ejemplo el porcentaje de contribución estatal sobre el SEM es hoy mucho mayor que en el 2009. Adicionalmente, hay subsidios pactados para, por ejemplo, promover la formalización de los trabajadores independientes, que antes no existían".

No obstante, a su forma de verlo, si bien esto es muy bueno en el papel, va a depender siempre y cuando el Estado cumpla con sus obligaciones.

“Extrañamente, el incumplimiento es también para componentes de gasto que siempre han existido, como la cobertura universal de menores de edad gracias al Código de Niñez y Adolescencia".

Ahora, ¿qué pasa si no se paga esa deuda?

Según explicó Álvaro Ramos, “en el corto plazo no mucho porque la Caja está bien financieramente, pero si el gobierno insiste en no pagar y la Junta Directiva no procede con los cobros, se puede generar un desbalance actuarial de mediano plazo, 10 años aproximadamente".

En La Teja nos pusimos en contacto con el departamento de prensa de la Caja Costarricense del Seguro Social para saber su proyecciones sobre el crecimiento de la deuda y cómo los afecta a la hora de brindar servicios, pero no se obtuvo respuesta.