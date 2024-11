Deyver Vega abre su corazón: “me siento otra persona, creo que vamos bien”

Deyver Vega, jugador del Deportivo Saprissa reconoce que no pasa por su mejor momento y cuenta cómo ha trabajado para salir adelante. Instagram.

El jugador del Saprissa, Deyver Vega, es consciente de que no ha tenido su mejor torneo y, por eso, a pocos juegos de finalizar la fase regular del Apertura 2024 sigue buscando su mejor versión.

El delantero reconoció que su regreso al Sapri no ha sido como lo había esperado, pero poco a poco, va encontrando el rumbo y se siente con más confianza para lo que viene.

Deyver anotó su primer gol con los morados el domingo anterior, durante el juego con Santos. El duelo entre morados y caribeños finalizó 3-3 y en palabras del futbolista, la llegada de la anotación cambia muchas cosas a su alrededor.

1 gol ha hecho Vega en el presente torneo.

“Con el gol se siente algo diferente, el chip, la mentalidad y la confianza cambian. Era lo que necesitaba, me siento diferente jugando, hay un sinsabor por el resultado, porque queríamos ganar.

“Sin embargo, me siento agradecido con Dios por la anotación, eso me dará confianza para lo que se viene. Me voy triste para mi casa (domingo), porque necesitábamos los tres puntos para estar arriba pero, matemáticamente, hay chance”, destacó.

Luego del partido contra los santistas, Vega le confesó a La Teja cómo se ha sentido en estos meses. El jugador regresó a Saprissa para la presente campaña y firmó con el Monstruo por los próximos dos años.

La esposa del jugador Keyla Salazar se ha convertido en su principal apoyo . Instagram.

Luces y sombras

- ¿Cómo define el torneo?

Al inicio tenía la mentalidad de que tal vez no estaba listo, pero entendí con las personas que trabajo, que todo es un proceso, uno en su trabajo siempre quiere hacer las cosas bien.

Uno quiere ir por el 10, pero tal vez no estaba preparado para el 10, sino para el 5 ó el 6, y sólo el trabajo, la dedicación y el empuje del día a día, la disciplina te dará semana tras semana la confianza a la hora de jugar, de estar bien fisicamente, es un deporte de mucha exigencia.

El nuevo cuerpo técnico vino a dar ese plus que necesitaba para soltarme, para dejar muchas cosas que estaban pasando, tomar acción y hacer lo que sé hacer.

- ¿Quiénes son esas personas con las que trabaja?

Desde que llegué a Saprissa tengo un grupo que me apoya: un entrernador que me ubica tácticamente, me dice qué puedo hacer, qué hice bien, me ayuda con los controles, con muchas cosas.

También me apoyo en mi psicóloga, hemos hablado mucho de este proceso que estamos pasando y todo esto me ha ayudado a crecer mucho, la verdad me siento otra persona, otro jugador completamente diferente, creo que vamos bien.

- ¿Cómo lo acuerpa su familia en este momento?

Ahí siempre están, mi esposa (Keyla), mis papás. Mi mamá me escribió y me dijo muchas cosas que vio del partido contra Pérez Zeledón (7 de noviembre).

Mi papá jugó fútbol por muchos años y ahora, con 60 años, ve cosas que uno ni ve, eso se valora muchísimo y parte de las cosas que hice ante Santos fue por los consejos que me dio y para esto es la familia, todo lo que se hace es para ellos, así que debo seguir.