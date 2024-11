Día de Muertos: tica llevó “ofrenda” de primo fallecido hasta México para cumplir sueño de los dos

Dicen que la única persona que muere es quien se olvida y eso lo tienen muy presentes todos los mexicanos gracias a la tradición del Día de Muertos y también una costarricense llamada Susana Arguedas.

Susana Arguedas parece estar sola en la foto, pero a ella la acompaña siempre su primo Esteban, quien ya falleció y de eso no tenemos dudas. (Marcelo Poltronieri)

Arguedas, de 23 años, es una apasionada de esta costumbre de México, en parte, gracias a la influencia de un primo llamado Esteban Castro, quien ya cruzó el puente de Cempasúchil (flores amarillas).

A ella la conocimos en Ciudad de México, pues es una de las turistas que llevó DM Viajes --junto a La Teja-- para celebrar el Día de Muertos en tierras aztecas.

Esta profesora de natación llamó nuestra atención por los cristales con los que adornó su cara para la ocasión y, al consultarle sobre esa técnica, descubrimos que el objetivo del viaje que emprendió tenía más brillo que el maquillaje que eligió para la ocasión.

“Es mi primera vez saliendo del país, de hecho, y siempre me ha gustado mucho el Día de Muertos porque convierten una pérdida en algo muy bonito, entonces es una bonita forma de recordar a nuestros seres queridos.

Susana Arguedas respeta mucho el Día de Muertos por la forma tan linda en la que los mexicanos recuerdan a sus seres queridos que ya fallecieron. (Marcelo Poltronieri)

“Y siempre tuve una persona especial que quería venir y ya no está conmigo, entonces lo cumplo por los dos”, expresó.

A Susana no se le cortó la voz ni mucho menos se le aguaron los ojos, no porque no quisiera al ser querido que perdió, sino porque sabe que él sigue vivo en ella.

“Era mi primo, se llama Esteban, él muere de repente, de hecho, lo tengo tatuado (se señala el brazo derecho donde tiene un corazón con alas y una auréola), murió hace como dos años, bueno, así que aquí estoy cumpliendo el sueño por los dos”, relató.

Incluso, Susana recuerda con tanto amor a su primo que hasta bromeó con que si en Costa Rica se hicieran altares con ofrendas, al de Esteban no le podría faltar la cerveza, porque le gustaba mucho tomar.

Susana Arguedas llevó una foto de su primo Esteban Castro, quien falleció en el 2022. (Marcelo Poltronieri)

Eso sí, apegada a la linda tradición, ella llevó una “ofrenda” de Esteban hasta México y es una foto de él para nunca olvidarlo.

Hermosa tradición

Las flores de muerto, flores amarillas o flores de cempasúchil, adornan todo el país durante estos días. (Marcelo Poltronieri)

Aunque el Día de Muertos es el propio 2 de noviembre, en México se comienza a celebrar casi que desde mediados de octubre con distintas actividades.

El 19 de octubre se realizó un primer desfile de alebrijes, por lo que colocaron 200, hechos de cartón, en las aceras de la capital mexicana.

Los alebrijes son criaturas muy coloridas que, en realidad, son creadas por el hombre, ya que no tienen forma porque se dice que pueden adoptar partes de algunas de las mascotas que tuvimos en vida.

Los alebrijes no tienen forma, por lo que nacen en la imaginación del hombre. (Marcelo Poltronieri)

Una semana después, o sea, el 27 de octubre, se llevó a cabo una megaprocesión de catrinas, o sea, mujeres vestidas de la muerte y ese mismo día festejan las almas de las mascotas.

El xoloitzcuintle es una raza de perro de México que también se usa mucho para representar esta festividad. (Marcelo Poltronieri)

El 1 de noviembre recuerdan las almas de los niños y el 2 de noviembre la de los adultos que ya dejaron la tierra de los vivos para cruzar el puente hacia la tierra de los muertos.

Hasta las mascotas llegaron bien identificadas con la ocasión. (Marcelo Poltronieri )

Parte de lo que hacen los mexicanos para recordar a sus seres queridos es colocarles altares en la casa, con sus fotografías, candelas, papelitos de colores y hasta las comidas o bebidas que más les gustaban en vida.

Vean la belleza de altar dedicado a la muerte de algunas personas. (Marcelo Poltronieri)

A esos hermosos altares les hacen un camino con flores amarillas (cempasúchil) para que las almas encuentren el camino a él y disfruten de las ofrendas que les dejaron.

“Se dice que cuando uno deja una ofrenda de comida y prueba esa comida un día después, ya perdió el sabor porque las almas se llevaron su escencia, tiene sentido, ellos llegan en escencia y se llevan la de lo que más les gustaba”, asegura Manuel Bernal, guía turístico mexicano que fue contratado por DM Viajes.

El desfile estuvo muy bonito y entretenido. (Marcelo Poltronieri )

Fiestón

Toda la ciudad está repleta de figuras alusivas a la festividad. (Marcelo Poltronieri)

El desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, para que tenga una idea, es como ver el Festival de la Luz de Costa Rica, pero multiplicado por mil y como estar dentro de la película Coco, porque todo el país está adornado para la festividad.

Las carrosas eran bien grandotas y bonitas. Esta, incluso, echaba incienso. (Marcelo Poltronieri )

El espectáculo arrancó a las 2 p. m. en la Puerta de los Leones y de ahí siguió por Chapultepec, por el paseo de La Reforma, por las avenidas Juárez y Cinco de Mayo y terminó en el Zócalo, para un total de siete kilómetros de música, carrosas, bandas, calaveras, catrinas, diablitos, alebrijes, comida y mucho más.

En los chinamos se pueden comprar todo tipo de recuerditos. (Marcelo Poltronieri)

Según Bernal, para un día como este se esperan unos cinco o seis millones de personas, solo al desfile, o sea, poco más de toda la población de Tiquicia.

Poco más de la población que hay en Costa Rica se concentra solo este 2 de noviembre en Ciudad de México. (Marcelo Poltronieri )

Se cree que en él trabajaron unas 5.800 personas, hubo siete carrosas y 16 comparsas. Además, casi todo el trayecto y la ciudad estaban adornados con flores de muerto.

Caminar era toda una odisea y ver las carrosas aún más, porque para tener un espacio privilegiado había que agarrar campo desde tempranas horas de la mañana, una tarea un poco compleja porque, aunque parezca mentira, el sol en Ciudad de México era tremendo.

Estos dos turistas extranjeros llegaron bien "catrineados". (Marcelo Poltronieri )

Muy acorde con la fecha, las personas llegan con sus caras pintadas de catrina, con máscaras de calaveras, con disfraces y con cuanta cosa haga alusión a la muerte.

Muchas de ellas pagaron entre 40 y 200 pesos mexicanos (entre mil y 5 mil colones) para que las pintaran, como fue el caso de Susana, y otras optaron por hacerlo ellas mismas, como fue el caso de Angie, otra tica que viajó con DM Viajes a disfrutar de la festividad.

“Duré como hora y treinta minutos o dos horas alistándome”, relata.

El resto llegó como cualquier mortal, a disfrutar de una fiesta en la que los protagonistas no somos los vivos.

Algunos esqueletos son de personalidades conocidas en México o el mundo. (Marcelo Poltronieri)

Al Zócalo de la Ciudad de México lo invadieron un sinfín de esqueletos gigantes. (Marcelo Poltronieri)

También hay un montón de calaveras por todo lado. (Marcelo Poltronieri)

El olor que emanan estas flores hacen que los mexicanos digan: "Ya huele a muerto". (Marcelo Poltronieri)

Por donde ande uno se topa figuras alusivas al Día de Muertos. (Marcelo Poltronieri)

