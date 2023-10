Día Mundial del Arroz: “El arroz no es el responsable de mi peso”

“Cuando hablemos de alimentación saludable hay que incluir el arroz”. Esta afirmación la hace la nutricionista Alejandra Irola, quien tiene muy claro que “no podemos quitar el arroz de nuestra mesa porque es parte de la cultura costarricense”.

Explica la nutricionista que, al momento de hablar de un estilo de vida saludable, se incluye un plan alimenticio, también actividad física y ejercicio. “Pensar saludablemente no significa perder la paz pensando que un alimento como el arroz nos va a causar daño o que si me lo como me engordo. No se puede ser extremista porque todos los extremos no son buenos. Una alimentación sana debe ser sostenible en el tiempo”, aseguró.

Un buen casado, con ensalada y una proteína, forman parte de un plato equilibrado, no hay que tenerle miedo, asegura la nutricionista. (Cortesía)

Se refiere la especialista a que hay mucha gente que de la noche a la mañana se mete en una dieta estricta y quita del todo carbohidratos o grasas y eso se puede sostener un tiempo, pero no toda la vida. Hay que incorporar hábitos saludables y alimentos saludables, advierte la nutricionista.

Aterrizando específicamente en el arroz, ya que este 31 de octubre además de ser el conocido Día de las Brujas (Halloween), es el Día Mundial de Arroz, a doña Alejandra le encanta el tema porque está clara en que el arroz es muy propio de la cultura costarricense.

“Comemos arroz en el desayuno, el almuerzo y la cena. Muchos extranjeros nos dicen a los ticos que comemos más arroz que los chinos y cuidado si no es cierto, porque también nos gusta la torta de arroz y el arroz con leche como postre.

“El arroz no es el responsable de mi peso, lo que pasa es que cuando comemos arroz le agregamos otros alimentos que aumenta considerablemente las harinas. En este país es normal comer arroz, frijoles, macarrones y hasta un picadillito de papa con pan, todo en el mismo plato. Se nos olvida incluir una ensalada y nos excedemos con las harinas”, advierte.

Al arroz agréguele zanahoria, vainica y buenos olores, para que equilibre el plato. (Cortesía)

Además del arroz que comemos todos los días, los ticos los fines de semana agregamos comidas rápidas y el licor. “No nos preocupamos por equilibrar la alimentación, pero como un todo, por eso el arroz no es el culpable”, reconoce.

“El arroz no debe ser eliminado en una dieta, lo que hay que hacer es equilibrar la alimentación, o sea, hacer arroz y meterle vegetales, brócoli, zanahoria, por ejemplo. No le echemos el problema al arroz sino al equilibrio y las cantidades que comemos”, explica la nutricionista.

De acuerdo a datos oficiales de la Corporación Arrocera Nacional, en Costa Rica se producen anualmente 153 mil toneladas métricas de arroz. Al año, en el país se consumen 234 mil toneladas métricas, cada tico se come en promedio 47 kilos.

“Desde el 2002, el Ministerio de Salud obligó a que el arroz tenga ácido fólico, vitamina B12, vitamina E, selenio, cinc y vitaminas del complejo B, para combatir las anemias nutricionales y malformaciones congénitas del tubo neural (malformaciones de la médula espinal que ocurren durante la gestación por deficiencia de ácido fólico)”, confirma Conarroz.