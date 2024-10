El Día mundial del huevo se celebra el segundo viernes de octubre de cada año. Este 2024 no fue la excepción y en el parque Juan Santamaría, en Alajuela, hubo un fiestón en el cual doña Olga Marta Calvo, chef tica profesional, preparó tres mil desayunos que se repartieron gratis.

Este es el año 21, consecutivamente, que doña Olga es la encargada de preparar los desayunos para festejarle al huevo. Recuerda que la primera vez se regalaron 50 desayunos y para ella fue algo grandísimo que le costó mucho.

En el Día Mundial del Huevo doña Olga ha preparado más de 30 mil tortas de huevo en 21 años. (Eduardo Vega Arguijo)

Le preguntamos como cuántas tortas de huevo cree que ha preparado en estos 21 años para acompañar el gallo pinto y las tortillas que se sirven en los desayunos y le fue imposible hacer un cálculo, eso sí, fácil, fácil, aseguró, supera las 30 mil tortas.

“Me encanta esta actividad porque me encanta que la gente disfrute gratis de un buen desayuno. En 21 años alistando los desayunos he mantenido tres secretos: poner a Dios como primer cocinero, cocinar a fuego lento, porque así se cocina todo mejor y llenar la comida de mucho amor. Yo pongo mi amor y Dios me pone el sabor.

La chef Olga Calvo ha preparados miles de tortas de huevo en 21 años

“Para alistar tres mil desayunos comenzamos el jueves diez de octubre cocinando el arroz y los frijoes (60 kilos de cada uno) y el propio viernes once de octubre, entre la una de la madrugada y las cinco de la mañana, había cuatro personas preparando tortas en las que se usaron tres mil huevos”, aseguró la chef, quien tiene 69 años de edad.

Doña Olga va heredando su conocimiento, ya su nieta Amanda también ama la cocina. (Eduardo Vega Arguijo)

La cuchara de doña Olga tiene una muy buena mezcla costarricense, por un lado, el saborcito de Turrúcares de Alajuela, por el otro, la herencia de su mamá, doña María Isabel Delgado (falleció hace 30 años), quien le enseñó a cocinar y era de Puriscal.

“A mi mamá le encantaba la cocina y me transmitió ese amor, solo que yo me pude preparar, me gradué por la Asociación Mundial de Cocineros por medio de la Asociación Nacional de Chef. Cuando tenía siete años hice mi primer arroz”, recordó.

Nosotros no olvidamos, doña Olga es la mismitica que en marzo del 2004 estuvo a cargo de preparar la torta de huevo más grande del mundo, de la cual salieron 7.500 gallos.

Miles disfrutaron de su desayuno con torta de huevo este viernes 11 de octubre en el parque Juan Santamaría.

En aquella ocasión, unos 60 miembros de la Asociación Nacional de Chef le pusieron bonito y lograron un Récord Guinness al usar 17 litros de aceite, 49 kilos de cebola, 20 kilos de cebollinos, 600 chiles dulces, además, 12.750 huevos batidos, 14 kilos de sal, 15 litros de leche. La gran torta tuvo 20 metros de largo, 2 de ancho y 10 centímetros de gruesa.

El huevo más grande de Costa Rica pesó 122 gramos exactos. (Eduardo Vega Arguijo)

Fue poquito lo que pudimos hablar con doña Olga, porque estaba poniéndole bonito a la repartición de desayunos. “Nos vemos el otro año”, prometió muy alegre la alajuelense.

¿Culpa del gallo?

Dentro de las actividades que organiza año con año la Cámara Nacional de Avicultores (CANAVI), para el Día Mundial del Huevo, está una muy querida y esperada, la de encontrar el “Huevo más grande de Costa Rica”.

Este 2024 el más grande pesó 122 gramos, o sea, el menos pesado de los últimos 12 años. La última vez que un huevo ganó pesando tan poquito fue en el 2012.

¿Es gallo el que no está poniendo de su parte? ¿Es la gallina quien no se está concentrando bien? Lo cierto del caso es que, por ejemplo, el año pasado el huevo más grande pesó 191 gramos, una diferencia enorme. Ojalá el huevote del otro año no esté tan desnutridito.

El huevo ganador es de la Granja Avícola Santa Marta, que bajó del trono a la gente de la Yema Dorada, los ganadores de 2019, 2022 y 2023.

Come huevos

Una actividad muy especial fue el homenaje a Amalia Ortuño, destacada paratleta costarricense y pentacampeona mundial de CrossFit adaptado. Amalia ganó múltiples campeonatos mundiales, consolidándose como una de las figuras más importantes de este deporte a nivel global.

La Granja Avícola Santa Marta ganó el huevo más grande de Costa Rica este 2024 con uno que pesó 122 gramos. (Cortesía)

También estuvieron más de 400 niños de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) de la provincia de Alajuela.

Según los datos más actualizados que nos dio William Cardoza, director ejecutivo de CANAVI, el consumo de huevos en Costa Rica es de 280 unidades por persona al año, lo que es igual a aproximadamente 17 kilos por persona cada 365 días. Este consumo ha aumentado considerablemente en los últimos años.

El huevo es celebrado anualmente por su importancia en la dieta alimenticia, al aportar múltiples beneficios para la nutrición y la salud.

Es considerado un superalimento por ser un tesoro nutricional que contiene una gran cantidad de nutrientes. La proteína del huevo incluye todos los aminoácidos esenciales, es altamente digestible y muy versátil en la cocina.