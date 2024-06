Diego Miranda, alcalde de San José está de nuevo en el ojo del huracán por una fuerte denuncia

El alcalde de San José Diego Miranda está de nuevo en el ojo del huracán. Mayela López. (Mayela López)

El alcalde de San José Diego Miranda está de nuevo en el ojo del huracán, luego de que el auditor de la municipalidad denunciara que tuvo un encontronazo con el jefe, a raíz de una denuncia que se presentó en el Ministerio Público.

El 31 de mayo anterior, Israel Barrantes acudió a la Fiscalía de Probidad del Primer Circuito Judicial de San José para presentar una denuncia por supuestas irregularidades que se dieron con la compra de uniformes de la Banda Municipal de San José, para el Festival de la Luz del año pasado.

Según contó el auditor a La Teja, un vecino denunció ante la Contraloría General de la República (CGR) las supuestas irregularidades y la CGR pidió al ayuntamiento investigar los hechos y le pidieron al alcalde una reunión para darle a conocer detalles del informe que elaboró la auditoría y de la investigación.

LEA MÁS: Concejo Municipal de San José toma una decisión sobre el aumento salarial de Diego Miranda

“Pedimos una reunión y nos atendieron el viernes pasado, a las 8:30 a.m. Llegué a la reunión con los compañeros del departamento de auditoría y hasta con gente de la Dirección Jurídica. Cuando comenzamos a mostrar los resultados del informe, en una forma extraña, la cual no estamos acostumbrados a ver, comenzó a defender a uno de los presuntos implicados.

“Le hicimos la observación de que eso no es correcto, pues él, como la máxima autoridad debe decidir si se investiga o no a la persona y comenzó a levantar la voz, me amenazó y me invitó a que dejara las instalaciones de la alcaldía y me amenazó con sacarme por medio de la policía. El alcalde tomó el teléfono, no sé si hizo una llamada y decidí retirarme antes de que la situación fuera más grave”; relató.

Para Barrantes, la actitud de Miranda es una cortina de humo, para desviar lo que dice el informe.

“Cuando fui a poner la denuncia, el alcalde aseguró que estaba nervioso, porque el informe se presentó tarde y uno de los funcionarios salió de la municipalidad el 30 de abril. Curiosamente, los hechos que se están analizando son de la administración anterior y se cumplió con lo que la CGR nos solicitó.

“El alcalde se enoja porque le hacemos una observación, él no tiene por qué defender a ninguno de los supuesto responsables. Desde la semana anterior, no he vuelto a tener comunicación con el alcalde”, relató.

La denuncia se hizo por supuestas irregularidades en la compra de los uniformes de la Banda Municipal de San José, para el Festival de la Luz del año pasado. Lilly Arce.

Alcalde de San José se defiende

El alcalde josefino se pronunció sobre la denuncia del auditor y esto manifestó a través de su departamento de prensa.

“Las declaraciones del auditor solo evidencian lo que hemos señalado desde hace muchos años, su compadrazgo con la corrupción de la anterior administración lo lleva a emitir criterios y anticiparse sobre asuntos de los que apenas me vengo enterando.

“El señor auditor no comenta que su molestia se deriva de mi cuestionamiento sobre la tardanza de sacar este informe, una vez que uno de los funcionarios (ya no se encuentra en la institución, dejó el cargo el 30 de abril), sabiendo que la contratación cuestionada se dio desde diciembre pasado.

“De mi parte voy a tomar las cartas en el asunto que tenga que tomar, pero la actitud del auditor solo denota su nerviosismo por no haber investigado durante tanto tiempo todos los casos de corrupción que se daban en la Municipalidad”.