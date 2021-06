Como saprissista que soy, créanlo o no, me duele mucho la situación de Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport cartaginés. Un Alajuelense malo, sin ideas, sin alma, sin corazón, algo que viene mal desde hace cuatro años y ya tocó fondo. Wilmer López no es técnico para la Liga, porque no sostener un 3 por 0 ante otro equipo débil y mediocre como Cartaginés me da la razón. Pregúntense con qué va a responder la Liga en enero. Se avecina otro fracaso, sin ser sabio, y de mi Saprissa, ¿qué les puedo decir?... un día sí y un día no. Con todo respeto, si don Carlos Watson no logra este torneo tiene que hacerse a un lado. La última observación: me gustaría ver en el canal de La Uruca y escuchar al joven que lleva las estadísticas de los equipos más perjudicados por el arbitraje que diga y lo publique en La Teja que el Deportivo Saprissa es el más afectado este torneo. Porque si fuera su amada Liga, hasta en Fox Sports lo hubieran sacado ya.