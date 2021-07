Dígalo aquí: Hospital México atiende sugerencias

El hospital México en La Uruca, atiende las sugerencias de sus usuarios, aunque debería estar más atento con el mantenimiento de sus instalaciones. Foto: Albert Marín. El hospital México en La Uruca, atiende las sugerencias de sus usuarios, aunque debería estar más atento con el mantenimiento de sus instalaciones. Foto: Albert Marín. (Albert Marin)

El sábado pasado mi madre se llevó un golpe muy fuerte en una pierna en una banca que no tenía los asientos en el sector de emergencias del Hospital México.

Luego de que un tío se fue a quejar con la administración del hospital por el descuido, al ratito llegaron unas personas a reparar la banca y evitar que más pacientes se golpearan. Enhorabuena que el hospital tomó la sugerencia con rapidez, es de reconocerse aunque deberían estar más atentos a estos temas.

Sergio Alvarado

Calle deplorable

Es inaudito ver que la Municipalidad de Alajuela, durante largos años, ha sido indiferente ante el estado deplorable de la calle que va desde el parque de Ciruelas hasta el puente del río Siquiares.

Esta vía es un atajo para la ruta 27, no obstante, no hay aceras ni cunetas por lo que se expone la vida de menores que se desplazan a la escuela de dicha comunidad, así como de otros que se deben lanzar a las orillas donde hay zanjas de más de un metro de profundidad. Tapar huecos ocasionalmente no es la solución. ¡Señores, nuestra vida y nuestros impuestos no son basura ni migajas! También desearía saber qué opinan los miembros de la Junta de Desarrollo de Ciruelas.

Luis Loría

Rápida acción

Las lluvias están haciendo estragos en casi todo el país y las vías nacionales no escapan a los embates de la naturaleza, pero me complace ver la rápida acción que tuvo el Conavi para tapar dos huecos que se formaron a escasos metros del peaje a Cartago, en sentido San José a la ciudad de las brumas. Esto porque ya sabemos que en la autopista las velocidades son más considerables y un hueco de esas proporciones ponía en peligro la vida de los conductores que pasan por el sector.

Yorleny Fernández