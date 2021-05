De todo corazón quiero felicitar a los doctores que realizaron la gran labor de separar a los siameses Samuel y Ezequiel, ya que ellos nos hacen sentir orgullosos de ser costarricenses. Estuve leyendo y hubo un momento en que nuestros médicos les consultaron a otros grandes colegas extranjeros sobre el caso y estos les dijeron que la operación no la harían porque era demasiado complicada. No obstante, este grupo de ticos no dudó un segundo y se fajaron con una operación histórica para poder darle calidad de vida a esos dos bebés. Felicitaciones al Hospital de Niños por contar con profesionales tan capacitados.