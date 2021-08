Dígalo aquí: ¿Para qué necesitamos el cemento chino?

Con el nombramiento de Emilia Navas como nueva fiscal general vuelve la esperanza de los ticos en el Poder Judicial. Foto: Albert Marín Con el nombramiento de Emilia Navas como nueva fiscal general vuelve la esperanza de los ticos en el Poder Judicial. Foto: Albert Marín (Albert Marin)

Lo necesitamos para construir una cárcel muy grande y meter ahí al montón de ladrones de cuello blanco que no cabrían en nuestras cárceles actuales y a la vez contaminarían a los reos que ahí se encuentran.

Son tantos de diferentes gobiernos y partidos políticos que esta nueva cárcel debe ser de diez pisos como mínimo y podríamos hasta nombrarla "Hotel Corrupción".

Para citar algunos casos tenemos: Judesur, refinadora china (Soresco), la ruta 27, la Trocha, Crucitas y el best seller de la corrupción titulado cementazo.

La justicia en Costa Rica es muy lenta, esperemos que con los cambios que se están dando en la fiscalía con el nombramiento de Emilia Navas, las cosas mejoren para que nos vuelva la confianza a los ticos y poder creer aunque sea un poquito.

Raúl Guillén

Faruscas

Me encantó oír a Mariano Figueres desempolvar en la reciente comparecencia la palabra ”faruscas”. Algo bueno le heredó don Pepe a sus hijos, que usaba mucho esos costarriqueñismos tan sabrosos.

Pero me parece que en esta oportunidad el director de la DIS lo que quería era impresionar con el vocablo, aunque no lo usó apropiadamente, porque "faruscas", según nuestros padres y abuelos, era el que “fachenteaba” o presumía de ser lo que no era, de tener lo que no tenía. Digo esto porque Juan Carlos Bolaños, con avión particular, con créditos de $30 millones y hasta con embajador propio (Morales Zapata), de faruscas no tiene nada.

José Manuel Godínez Salazar