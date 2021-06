Para qué cancha nueva, para qué uniformes y fichajes de lujo si en la Liga iban a dejar dirigiendo a un técnico sin experiencia. Alajuelense tiene técnico porque ese señor sacó la licencia de entrenador, pero no porque haya demostrado que lo sea. Dirigentes manudos, sean más serios y hagan a un lado a ese señor que ha demostrado, en más de una oportunidad, que no tiene la capacidad de dirigir a un equipo grande como la Liga. Es una falta de respeto haber dejado a una persona sin experiencia a cargo del equipo, porque para esa gracia, mejor hubieran puesto a alguien de la casa, que por lo menos conoce el medio. Al final de cuentas, si la Liga no queda campeón en este torneo, a pesar de tener todas las condiciones para serlo, la culpa no será de Dos Santos, sino de la junta directiva que, otra vez, pecó de inocente.