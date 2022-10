Dios a ritmo de salsa y merengue

En medio de los oscuros días de muerte y enfermedad que nos provocó la pandemia, la inspiración en Dios provocó la chispa que se ocupaba para que en Costa Rica naciera la primera orquesta cristiana de la historia.

Orquesta Los del Camino CR es el nombre esta agrupación que comenzó a caminar en el 2020 con el nombre de “La Gran Comisión”. Después de los primeros meses de ensayos virtuales por la pandemia, varios músicos se fueron, pero la base se quedó y por eso le cambiaron el nombre.

La orquesta nació en el 2020, durante la pandemia por covid-19. (Cortesía)

Freddy Chacón Araya, confirma que por los momentos son 19 los músicos que integran la orquesta que desde el año pasado dejó solo de ensayar y comenzó a presentarse en diferentes lugares. Hay músicos evangélicos y también católicos.

“Somos una orquesta con mucho amor a Dios, gran energía y muchas ganas de mostrar lo que sabemos hacer”, explica don Freddy, quien es una de las voces.

De inmediato el cantante aclara: “es una orquesta totalmente cristiana, nuestra música es cristocéntrica, o sea, Nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo lo que tocamos. La gente nos ha aceptado muy bien y eso lo agradecemos. En el país hay varias bandas y grupos cristianos, pero una orquesta como tal esta es la primera”.

Hay 19 integrantes entre músicos evangélicos y católicos. (Cortesía)

Es una orquesta bien salsera y bien merenguera. Tocan todo tipo de ritmo que alegre el ambiente. También tienen canciones de alabanza, pero lo suyo es animar el ambiente con buen movimiento. El repertorio supera las 20 canciones que son arreglos moviditos de piezas ya conocidas; la meta en el corto plazo es comenzar a producir su propia música.

Van a cualquier templo del país, eso sí, hay que entender que ocupan buen espacio porque son 19. Ya tocaron en iglesias como Shalom, en Fraijanes; Dios es Bueno, en Cristo Rey; Centro Victoria, en Pérez Zeledón; Centro Mundial de Adoración, en Tibás y Casa de Alabanza, en Escazú.

Estas son las cinco voces de Los del Camino CR. (Cortesía)

“Tenemos un gran objetivo y estamos convencidos que para eso nacimos, queremos ir a tocar y alegrar con un mensaje de Dios las cárceles del país, a todo lugar donde haya gran necesidad del evangelio de Jesucristo. No hemos podido ir a las cárceles todavía por el tema de los permisos, pero ya vendrán esos días”, asegura don Freddy.

Los del Camino CR son: 3 trompetas, 2 trombones, 1 saxofón alto, percusión mayor y menor, así como 5 cantantes (tres hombres y dos mujeres). Adaptan la música cristiana tradicional a ritmos salseros y merengueros, así como bachateros y hasta cumbias. El director es Geovanni Dávila.

Durante los ensayos adaptan canciones ya conocidas a ritmo de salsa y merengue, entre otros ritmos. (Cortesía)

“En un programa me preguntaron qué pienso de la música secular (que no le canta a Dios) y les dije que la música secular o cristiana no existe, porque la música es música, son notas musicales, lo que hace la diferencia es el mensaje que uno entrega. Nosotros vestimos un mensaje de Dios con música profesional”, asegura el cantante.

Para contratar a esta orquesta puede llamarlos al 8398-1236 o escribirle al correo: chaconfreddy@gmail.com