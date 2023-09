Diputada dejó a todos con la boca abierta con terrible comentario sobre los homicidios

Una diputada del partido oficialista dejó a todos sus compañeros con la boca abierta luego de hacer un desafortunado comentario sobre la dolorosa e histórica cifra de homicidios que lleva el país.

Según se supo, todo pasó luego de que la diputada Katherine Moreira, de Liberación Nacional, publicara en el chat de WhatsApp de los legisladores una imagen con la nueva tipografía y diseño de Casa Presidencial en la que se veía en grande el número 656, la cifra de homicidios que llevaba el país hasta ese momento, la más alta registrada en un solo año en la historia de Costa Rica.

El diputado Geison Valverde no se pudo quedar callado ante lo que dijo Acuña. Foto: Cortesía.

Ante ese mensaje la diputada Ada Acuña, de la fracción oficialista, puso: “Qué poca coherencia!!! Lindo número para la lotería”.

Luego de eso el legislador Geison Valverde, también de Liberación Nacional le contestó a Acuña que “ojalá nunca le maten un familiar por culpa del crimen organizado”, a lo que Ada contestó:

“Acaso es culpa de este Gobierno o es de ahora!!!”.

LEA MÁS: En tres comunidades de Alajuelita no se puede tomar agua

La Teja le preguntó a Ada Acuña por qué se expresó de esa manera de un tema tan delicado y ella dijo que en ningún momento se burló.

“Con profundo respeto, quiero aclararle a las familias costarricenses que esta diputada en ningún momento se ha burlado, ha hecho mofa, o ha utilizado los números de la cantidad de homicidios que tiene el país, y que tiene con dolor y tristeza a muchas familias.

Ada Acuña dejó indignados a sus compañeros con el desafortunado comentario que puso. Foto: Asamblea Legislativa.

“Mi comentario en un chat de diputados de la República fue dejen de jugar con esto, jueguen con los números de la lotería, pero no jueguen con estas cosas. Y han tergiversado, manipulado y han querido ensuciar el trabajo y la forma respetuosa en la que hemos venido trabajando. Esto es politiquería y quiero reitero que nunca ha sido una burla”, aseguró la legisladora.

LEA MÁS: Viajar, ir al cine y trabajar, los placeres que no deja de disfrutar un tibaseño que es sordo

Al consultarle a Acuña si no creía que su comentario fue imprudente por tratarse de un tema tan sensible, dijo que no.

“Lo qué pasó es que tergiversaron la intención. Imprudente si yo se lo digo a las familias, se lo dije a la diputada que hizo el arte o lo reenvió jugando con esos números, que es diferente”, agregó la diputada oficialista.