Diputada dice por qué cree que el gobierno cuida tanto a Joselyn Chacón

La diputada Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio, no sale del asombro de que la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, critiquen la “red de cuido” de otros gobiernos cuando ellos también la tienen.

Este miércoles, en conferencia de prensa, los dos jerarcas hablaron de la complicada situación financiera que tiene la Caja y entre las cosas que criticaron está la supuesta “red de cuido” de puestos de funcionarios con corona que aseguran se han mantenido durante varias administraciones.

La Caja le quitó un puesto al hospital de Puntarenas para darle una jefatura a Joselyn Chacón. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Evidentemente en la Caja hay casos de corrupción significativa que nosotros en el Frente Amplio hemos señalado y denunciado durante años, pero creo que hay un doble discurso por parte de la presidencia, tanto de la República como de la Caja, porque dice que le preocupa la situación de la institución, pero al mismo tiempo da un discurso incendiario dando a entender otra vez que la Caja está en números rojos cuando no está quebrada, en mi opinión lo que él desea es generar la impresión de que es mejor tercerizarla que sostenerla”, dijo la legisladora.

“El Gobierno de la República es experto en la red de cuido de puestos, no solo ahora con doña Joselyn en ese cargo que parece que no la sueltan, yo no sé qué es lo que sabe doña Joselyn de este gobierno que parece que le tienen prometido garantizarle la comida durante los cuatro años. Pero también el caso de la repartición de embajadas ha sido, a todas luces, una descarada forma de repartición de puestos y de red de cuido”, agregó Guillén.

La molestia de la legisladora es porque esta semana se dio a conocer que la presidencia de la CCSS le quitó una plaza al hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, para darle una jefatura a Joselyn Chacón en San José.

Sofía Guillén dice que el gobierno actual tiene su propia red de cuido. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La plaza que le quitaron al centro médico porteño fue de jefe médico 3 y se la dieron a Joselyn Chacón para que trabaje en la Dirección Regional de San José Norte.

Por último, la diputada señaló que una vez más el mandatario Chaves habló de casos de corrupción en la CCSS, pero no da detalles.

“Eso es una costumbre de él, ya vimos que el mega show que hizo contra fraude lamentablemente se le cayó, yo desearía que más bien eso llegue a buen término, que llegue a haber condenas, pero el problema es que cuando se hace con tanta ligereza, porque lo que él de fondo anda tratando de hacer no es combatir la corrupción, sino deslegitimar la Caja para tercerizarla, el resultado es que muchas de esas denuncias se pueden perder en el camino”, manifestó Guillén.