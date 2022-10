Diputada dice que Pilar Cisneros la denigró, le gritó y le dio un trato prepotente

Votar en contra de una moción interpuesta por su propio partido habría sido el motivo para que la diputada de Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, tratara mal a una compañera de la bancada al punto de que la habría hecho llorar y requerir atención médica.

El bochornoso hecho se habría dado el pasado jueves 6 de octubre en la tarde, sin embargo, fue hasta este lunes 10 de junio que la afectada, la diputada María Marta Padilla, se refirió el hecho y aseguró que no permitirá más faltas de respeto de parte de su jefa de fracción.

“Soy una persona que al igual que todas, merecemos respeto. Discrepar es algo natural, máxime en un Congreso donde se analizan muchísimas ideas de diversos proyectos de ley, pero el hecho de discrepar no le da derecho a nadie y menos a otra diputada compañera de fracción a denigrar, gritar y dar un trato prepotente y grosero a ninguna persona, eso es algo que no estoy dispuesta a permitir.

“Estoy convencida que por encima de todo debe prevalecer el respeto y que es con argumentos y no con groserías que se discuten las ideas”, dijo la legisladora.

Padilla dijo que esta sería la única vez que se referiría al tema del enfrentamiento que tuvo con su compañera de fracción.

Ante las acusaciones, Cisneros había dicho a finales de la semana pasada que no podía referirse a “algo que no pasó” y que cuando María Marta sufrió la crisis ella estaba reunida con otros diputados, por lo que no había tenido nada que ver con el problema de salud que sufrió su compañera.