Diputada explota por agresión de estudiante en bus: “Esto desgarra los corazones”

La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, explotó al ver el video en el que se ve la agresión a una estudiante de un colegio en San Carlos dentro de un bus.

En el video se observa como el muchacho la agarra del pelo, se sienta sobre su cabeza y luego la obliga a irse sentada en la última grada del bus, el cual va con la puerta cerrada.

La jovencita agredida sería estudiante de un liceo en San Carlos. Foto: Cortesía.

Como si eso no fuera suficiente, en apariencia, el joven habría escupido a la muchacha en, al menos, dos ocasiones, para finalmente pararse sobre la cabeza de esta con sus dos pies.

La legisladora, quien ha enfocado su trabajo en defender los derechos humanos, asegura que este video es la muestra más exacta de lo mal que está la sociedad.

“Vi ese video ayer (lunes) como a las 4 de la tarde y me dio mucha furia, me sentí impotente por no poder hacer nada en ese momento, estaba viendo un acto nefasto de agresión a la vista de una sociedad que ignora a una chiquita que está siendo pisoteada.

“En mi despacho hemos venido dándole seguimiento a todos estos temas, esto es un caso clarísimo de violencia predatoria (aquel comportamiento que afecta la intimidad, vida privada o integridad de otra persona con acciones insistentes, no deseadas). El 19 de junio envié un oficio al Ministerio de Educación solicitando los protocolos de bullying que aplican y aún no he tenido respuesta”, comentó la legisladora.

Ruiz dice que solo en junio recibió tres denuncias de mamás que asegura que sus hijas son víctimas de bullying y los colegios no están ejecutando los protocolos correspondientes.

La diputada Monserrat Ruiz Guevara dice que se siente furiosa por lo que pasó. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

“Este termina siendo el ejemplo máximo de que no se está abordando una adecuada educación en erradicación de violencia. Esto no solo duele, esto desgarra los corazones, esto marca la vida de las personas; habrá que ver qué le ha pasado a este muchacho para que haga estas cosas porque la violencia es cíclica, es circular.

“La violencia es hoy la enfermedad de transmisión social más frecuente y rápida en llegar a los estratos más bajos de nuestra sociedad y esto no tiene clase social, afecta a toda la población”, aseguró la legisladora quien dijo que seguirá presionando en el MEP y este martes hablará también con el PANI para ver cómo se pueden tratar estos casos tan delicados.