Diputada Gloria Navas cuenta qué fue lo que la tuvo a borde de la muerte en Navidad

La diputada Gloria Navas, del Partido Nueva República, se está recuperando luego de que en diciembre anterior una crisis la salud la pusiera al borde de la muerte.

La legisladora habló con La Teja y contó que su recuperación va bien, ya come y camina poquito y está deseando volver a la Asamblea Legislativa.

A la legisladora tuvieron que operarla de emergencia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Qué fue lo ocasionó la crisis de salud?

Desde que entré a la Asamblea Legislativa tenía un problema en dos vértebras y un problema con el nervio ciático, por eso tuve que andar con bastón y algunos días con silla de ruedas, estaba esperando una cirugía que supuestamente me tenían que hacer.

El 16 de diciembre terminé una de las comisiones, subí a mi oficina para prepararme para el plenario, pero me entró como un cólico en el estómago que me hizo llorar como una chiquita, sentía que me iba a morir, era tanto el dolor que ahí mismo en la Asamblea me pusieron una inyección de morfina, pero no se me calmó.

Llamaron a mi hija mayor para que me llevara al hospital, me llevó al Metropolitano donde me hicieron varios exámenes y la doctora dijo que veía algo extraño, como unas burbujitas y me dijeron que volviera el día siguiente para hacerme una gastroscopía.

(Video) Regidora con discapacidad retó a los diputados

Gloria Navas tuvo que pasar la Navidad en el hospital San Juan de Dios. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo amaneció el día siguiente?

El 17 de diciembre cuando vino mi hija por mí yo estaba descompuesta, sin poder caminar, me llevó al hospital y dijeron que así como estaba no me podían hacer la gastroscopía y vieron que tenía una hemorragia en la zona del estómago, se había perforado el intestino por una úlcera que tenía y me estaba exponiendo a un envenenamiento, entonces llamaron una ambulancia y me llevaron al hospital San Juan de Dios, ahí me operaron de emergencia y estuve internada hasta el 29 de diciembre.

Recibí una atención eficiente por parte de la Cruz Roja y los funcionarios del hospital, solo tengo alabanzas para la atención que recibí, sino hubiera sido por ellos no estaría contando el cuento.

Ministro de Seguridad les pide ayuda a diputados para quitar las alcahueterías

-Cuando se dio cuenta de lo grave que estaba y supo que la iban a operar de emergencia ¿qué pasó por su mente?

Lo primero que hice fue decirle a Dios: “Señor, si es el tiempo mío estoy lista” también le pedí que bendijera a mi familia y cuidara a mis hijas porque lo más tremendo es cuando uno causa dolor a sus propios hijos, a los más cercanos.

Luego me pasaron por la mente muchas imágenes, hasta de la Asamblea Legislativa por la responsabilidad del trabajo.

Navas se está recuperando, espera regresar al Congreso el 30 de enero. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Cómo se siente ahora?

A pesar de que me siento débil todavía y de que tengo que recuperarme, no tengo dolor en ningún momento y para mí eso es simplemente inexplicable a nivel humano y producto de todas las oraciones que han ofrecido por mí.

Tengo la bendición de que ya estoy durmiendo bien. Espero componerme rápido porque sé que tengo una responsabilidad muy grande en la Asamblea Legislativa.

CTP tiene una noticia para los autobuseros

-¿Ya puede comer de todo?

Estoy comiendo como un pajarito, pero constantemente porque tengo que alimentarme, lo bueno de todo esto es que voy a parecer una modelo, me tocará estrenar ropa (risas).

Una señora que me está ayudando me hace sopitas de pollo y de carne, picadillitos sanos, no me puede faltar el Ensure, trato de tomar agua, ahí voy poco a poco.

Dice que pese a que se está recuperando sigue informándose de lo que pasa en el país. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Puede caminar?

Sí, estoy caminando, no puedo decirle que estoy como Rafael Ángel Pérez (vuelve a reír), pero sí voy dando pasito, pasito, pasito, pero voy bien.

-¿Hasta cuándo está incapacitada?

Hasta el 28 de enero, así que espero estar presente en la Asamblea Legislativa el lunes 30.

Encuentre aquí las listas completas de útiles oficiales del MEP para el curso lectivo 2023

- ¿Ha visto noticias en estos días?

Imposible no hacerlo, estuve viendo la audiencia del trol ese, Alberto Vargas, da vergüenza nacional todo eso, algunas de las cosas que ese señor Vargas está manifestando pueden ser cosas ciertas, otras no, pero me parece que es un testigo importante para el Ministerio Público de los que llaman testigos de la corona, podría llegar a negociar y dar información siempre y cuando no vaya a cometer un falso testimonio.

Cuando pensó que iba a morir pensó en la responsabilidad que tiene como diputada. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Ahí se le menciona que podría haber cometido difamación contra varias personas, pero si él se retracta la difamación no se da. Lo que está muy serio aquí es la participación presunta de la ministra de Salud, en la forma en la que se está exponiendo, en la discusión sobre estructuras paralelas porque si hubo platas de por medio que se pagaron para ese tipo de barbaridades por supuesto que son estructuras paralelas.

La misma Asamblea va a tener un campo limitado para todo esto porque una gran cantidad de los hechos están relacionados con conductas penales.

El 2023 inició con un aumento en los contagios de covid-19

También oí parte de la conferencia que hizo el presidente de la República sobre el tema, me parece que hay ahí un juego indebido por parte de la Presidencia en el trato a la prensa y me parece que es irrespetuoso desde ese punto de vista.

Creo que tenemos que hacer un alto en el camino, buscar el diálogo para mejorar el ambiente nacional porque el país sigue com hambre, con desempleo, con corrupción y con ese tipo de discusiones que no llevan a mucho no vamos a avanzar.