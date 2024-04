Diputada Gloria Navas hace una seria acusación sobre el presidente Rodrigo Chaves

Gloria Navas dice que el presidente atenta contra la democracia del país. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

La diputada Gloria Navas, del partido Nueva República, actual vicepresidenta del Congreso, hizo una fuerte acusación sobre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por un comentario que él hizo debido a la decisión de una jueza en el tema de la ruta del arroz.

La legisladora dijo que Chaves pareciera siempre estar en guerra con el Poder Judicial y eso no es bueno.

“Siempre voy a estar en contra de lo que sea un peligro para Costa Rica y su democracia. Ayer (miércoles) yo escuché en la conferencia de prensa que dan (en Presidencia) en la cual el presidente (Rodrigo Chaves) está furioso con una jueza por el tema del arroz, incluso, los ademanes que él utiliza es como para decir ‘esa juececilla’ y él se pone diciendo ‘yo soy el que mando aquí', eso es irrespetar el Estado de Derecho.

LEA MÁS: Proyectos de ley sobre seguridad urgen, pero sus trámites van a paso de tortuga

“Aquí hay tres Poderes de la República, el Ejecutivo tiene sus funciones, pero aquí, cuando entra el poder el Poder Judicial, es el que interpreta la ley. Nosotros hacemos leyes, ellos (el ejecutivo) políticas públicas, pero el Poder Judicial es el que interpreta y aplica la Ley, lo que declara un juez, eso se respeta”, dijo Navas.

Rodrigo Chaves se mostró muy molesto porque una jueza dejó sin efecto el decreto de la llamada “Ruta del Arroz”, que bajaba el arancel a la importación de arroz, lo que terminó afectando en gran medida a los productores nacionales.

Rodrigo Chaves está molesto porque se trajeron abajo el decreto de la Ruta del Arroz. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

LEA MÁS: Se robaron un aparato con material radiactivo

En la conferencia Chaves, calificó como una “aberración” la resolución de la jueza del Tribunal Contencioso Administrativo, Patricia Calderón Rodríguez, y luego hizo ademanes y fingió la voz para referirse al actuar de Calderón.

“Porque me llamo Rodrigo Chaves, este tema del arroz no se va a quedar así porque yo no voy a permitir que los oligarcas industriales del arroz le sigan sacando plata a usted”, expresó el mandatario.

“Pero yo me llamo Rodrigo Chaves, acuérdese de mí, que esto no va a ocurrir sin una buena pelea dentro del marco de la ley”, añadió el presidente.