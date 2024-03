Diputada Gloria Navas sobre Rodrigo Chaves: “Es muy hábil, pero también muy peligroso”

La diputada Gloria Navas dijo que el presidente Rodrigo Chaves es muy hábil, pero a la vez muy peligroso. John Durán. (JOHN DURAN)

Gloria Navas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, habló de forma alarmante sobre el gobierno del presidente Rodrigo Chaves y aseguró que el pueblo tiene que estar pilas, porque se puede poner en peligro el sistema democrático del país.

“Los ticos deben despabilarse, debemos poner atención a lo que está pasando alrededor de lo que podría ser un peligro para el estado de derecho. Pareciera que el presidente quiere pasar cosas a golpe de tambor e irrespetando el sistema democrático, el sistema de derecho”, comentó en una entrevista con el politólogo Claudio Alpízar, en su programa Café y Palabras.

La legisladora nombró unos ejemplos de la forma en la que Chaves, según ella, está gobernando de mala manera.

“Obligando a la Contraloría para que no intervenga y lo que pasó hace unos meses con Ciudad Gobierno, cuando llevó a gente que no sabe del tema y enfrentándola con el personal de la Contraloría, que es personal inteligente. Doña Marta Acosta es una profesional muy seria, con un equipo técnico”, aseguró.

No lo ponen contra la pared

La también presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico calificó al mandatario como populista y resaltó que gracias a eso es que logra tener muchas personas que opinan favorablemente sobre él.

“Al presidente lo sigo con las consultas que hace con la población y son, entre comillas, conferencias con periodistas que a rato hacen preguntas muy superficiales, no logran hacer un diálogo interesante al presidente, no lo ponen contra la pared.

“Me parece interesante observar cómo lo entrevistó un periodista de CNN en español (Fernando del Rincón) que lo puso contra la pared y el presidente se quedó haciendo nadadito de perro en su respuestas. Eso parece populismo, Costa Rica está sufriendo una falta de educación, de cultura política, la gente no está preparada, no lee, se hacen escándalos que no duran tres días y no se hacen seguimientos”, comentó.

Navas siguió hablando de lo que considera un comportamiento populista de parte de Chaves.

“Es un presidente tildado al populismo, es un tipo inteligente, que maneja la publicidad, el discurso, es muy hábil, pero también muy peligroso en mi opinión”, aseguró.