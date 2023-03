Diputada Luz Mary Alpízar dice que el voto de censura que le aplicaron no existe

La diputada Luz Mary Alpízar, del partido Progreso Social Democrático, asegura que el voto de censura que firmaron ocho de sus compañeros de fracción en realidad no existe.

Ella informó este lunes que buscó en el reglamento de la Asamblea Legislativa y en el Código Electoral, una figura que se llame voto de censura contra un diputado o diputada, pero que sólo existe el voto de censura a los ministros y este debe ser tomado por el Plenario Legislativo.

“No comprendo bien cuál sería el alcance, o el propósito de este. Ahora bien, si lo que quieren es plantear una disconformidad, lo hubiéramos podido conversar. Habría sido de elemental cortesía parlamentaria el que me permitieran contestarles y hacer mi descargo primero, antes de salir con tales epítetos a la prensa y las redes sociales, dijo la legisladora en una carta a sus compañeros de fracción.

“Por otro lado, es un derecho humano ya constituido y aceptado internacionalmente que ante una acusación se debe de dar debido proceso. Y debo decir que, simplemente, no lo tuve. Y que de hecho me tomó por sorpresa. Como he dicho muchas veces, apoyo las acciones del Gobierno y de don Rodrigo, pero desde un inicio le aclaré a él que, en temas sensibles como mujer, discapacidad y otros, yo iba a votar siempre según mi conciencia y de cara a las luchas que he tenido a lo largo de mi vida”, agregó la política, quien además es la presidenta de la agrupación política.

Alpízar dice que siente que a ella la están midiendo de forma muy distinta que a sus compañeros ya que la acusan de haberse separado de la línea del partido en 17 votaciones, cuando un legislador del mismo partido lo ha hecho 13 veces, pero a él no le han dicho nada, lo que la lleva a pensar que podría estar siendo víctima de violencia política contra las mujeres.

“Conversemos más, y con más sinceridad, y hablémonos como corresponde, primero en casa. En mi pueblo, cuando hay un problema, se va a hablar con la persona y las arreglamos. Y siendo transparente, les informo que, para estar en igualdad de condiciones ante la opinión pública, compartiré esta carta con la prensa también.

“Mantengo mi frente en alto, pues he realizado mi trabajo como diputada de manera consciente y decidida”, manifestó la presidenta de Progreso Social Democrático.