Diputada Pilar Cisneros confiesa qué habría elegido entre ser profesional o madre

La diputada Pilar Cisneros confesó una seria de informaciones personal en una entrevista que saldrá el próximo martes en canal 1, pero en un adelanto publicado por este medio se dan a conocer algunos de estos datos.

Diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa. Foto: Asamblea Legislativa. Pilar Cisneros. PPSD.

Cisneros aseguró a dicho medio de comunicación que si a ella le hubiese tocado elegir entre ser profesional o madre hubiese elegido lo primero.

“Si tuviera que escoger ser madre o ser profesional yo no tengo ninguna duda que hubiera escogido ser profesional y yo siempre les digo ninguno de ustedes tres estaría ahí donde está, pero por dicha pudimos organizarnos de tal manera de poder tener las dos cosas y ahora soy una madre muy amorosa y feliz de tener mis hijos y una persona muy contenta con mi carrera profesional”, dijo la diputada.

Asimismo, confesó qué hace al momento de sentirse demasiado estresada para poder liberar toda esa carga emocional.

“Una de las cosas que a mí me ayuda mucho es que cuando me cargo demasiado de cosas negativas, digo bueno, hoy me toca llorar, entonces me voy a un lugar así sola y lloro y lloro y como que me baja absolutamente todo eso”, señaló Cisneros.

Y sobre los colectivos feministas

La diputada asegura que ella nunca ha estado a favor de los colectivos que defienden los derechos de las mujeres.

“Nunca me he llevado bien con esos colectivos de mujeres en defensa de las mujeres. Yo siempre he estado totalmente en contra de eso, a mí me parece que esa actitud es bajarnos el piso a nosotras mismas”, manifestó.

La señora legisladora también recordó que en sus primeros trabajos ella ganaba 500 colones al mes y que sus hermanos la molestaban por eso.

“Me decían Pilar Onassis por la millonaria Jacqueline Kennedy Onassis y tras eso cuando vino Excélsior (medio mexicano) al país, entonces La Nación empieza a reclutar periodistas jóvenes . Creo que fue Marcela Angulo quien me recomienda con Guido Fernández. Me contratan y me triplican el salario a1.500 colones. Bueno, entonces ya no era Pilar Onassis era Warren Buffet seguro”, recordó la diputada.

