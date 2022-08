Diputada propone que adopciones de niños se tramiten desde el embarazo

La diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), propuso un proyecto de ley que pretende cambiar la legislación en cuanto a las adopciones de niños.

Si llega a ser ley de la República, los trámites para adoptar podrían hacerse desde que el bebé está en el vientre materno, para agilizar el proceso.

La legisladora dice que el proyecto busca crear el ambiente legal para que las mujeres puedan hablar con claridad sobre sus emociones frente a un embarazo no deseado y buscar -desde el primer momento- alternativas de cuido o adopción del bebé que darán a luz.

Las mujeres con embarazos no deseados podrían tramitar la adopción de su hijo desde el embarazo. Foto: Shutterstock. (shutterstock)

“Queremos que los niños, cuando lleguen a este mundo, tengan una familia donde crecer, ya sea a través de su familia extensa, que involucra a sus abuelos, tíos y otros parientes, o mediante una familia adoptiva, de preferencia nacional”, expresó la legisladora.

“El marco legal que estaríamos creando pretende evitar que los bebés sean abandonados, el infanticidio (asesinato de niños) e impedir que las mujeres, ante embarazos no deseados, abandonen los servicios de atención prenatal o que den a luz en circunstancias clandestinas e insalubres”, explicó la diputada.

En la actualidad, la adopción es permitida únicamente si la situación jurídica del menor ya fue resuelta o por medio de la adopción directa, que es cuando los papás del menor están de cuerdo en darlo en adopción, pero en ambas situaciones los trámites inician una vez que niño nació y puede tardar años, lo que afecta a los niños.

Gran cambio

El cambio que pretende la diputada Obando permitiría iniciar los trámites durante la gestación, y la adopción se concretaría una vez verificado el nacimiento, lo que ahorraría tiempo en el proceso y permitiría que el menor pueda recibir afecto y cuido familiar lo más pronto posible.

El proyecto de ley detalla que “Toda persona gestante de cuyo proyecto de vida no forme parte asumir el cuido del ser en gestación, tiene derecho a formular una solicitud de acogimiento prenatal ante los servicios de salud públicos o privados. Esta manifestación podrá hacerla también ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)”.

La idea es que el niño, apenas nazca, pueda estar en una familia que lo ame. Foto: CCSS.

La mujer embarazada expresaría en la solicitud: los motivos de su decisión; si existen familiares que quisieran asumir al bebé, si es así debe brindar el nombre y números de teléfono de dichos familiares. También la mamá debe dar sus datos personales, teléfono y dirección.

Además, deberá decir si está dispuesta o no a que quienes quieran adoptar el menor puedan presenciar el parto y si está de acuerdo en que las personas adoptantes sean quienes saquen al niño del hospital cuando sea dado de alta.

Si la persona gestante está casada o en unión de hecho, la solicitud deberá formularla conjuntamente con su esposo o pareja.

PANI se encarga

Los centros de salud tendrían la obligación de comunicar al PANI el hecho y una vez que la institución conozca de la existencia de la solicitud, tendría el deber de entrevistar a la mamá embarazada solicitante, a su esposo, esposa o conviviente si fuera el caso, en un máximo cinco días hábiles.

Adicionalmente, en el plazo de diez días hábiles, el PANI deberá entrevistar a familiares que hayan sido incluidos en la solicitud de acogimiento prenatal.

El trámite seria hecho en su totalidad por el PANI. Foto: Agencia Ojo por Ojo. (Marcela_Bertozzi)

En caso de que no haya familiares interesados en adoptar el bebé, en máximo 48 horas, se procederá a emitir una resolución administrativa y se autoriza a comunicar a personas solicitantes de adopción, previamente calificadas por la institución, sobre la existencia de una solicitud de acogimiento prenatal y ellos deberán decir, en máximo 48 horas, si quieren adoptar el niño o no.

Una vez elegidas las personas adoptantes, de manera inmediata serán designadas “depositarias de la persona menor de edad” una vez que se verifique el nacimiento.

La diputada fue muy clara en que el proyecto está bien delimitado y no permitiría la venta de bebés porque no habría intermediarios, sería el PANI el encargado de hacer todo el trámite y garantizar que las personas adoptantes no estarían pagando ningún tipo de favor a la mamá del bebé.

La Teja consultó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) cuál es la posición de la entidad ante la propuesta de la legisladora, pero este lunes 8 de agosto nos dijeron que el departamento legal se encuentra aún analizando el proyecto de ley, por lo que todavía no emitirán ningún criterio.