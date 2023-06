Diputada se le fue a los tobillos a funcionaria del Gobierno y le pidió la renuncia

La diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), no ocultó la molestia que siente contra una funcionaria del Gobierno a quien le dijo que el puesto le quedó grande, por lo que le pidió la renuncia.

La legisladora dijo este miércoles en el Plenario Legislativo que Gloriana López Fuscaldo, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), no ha sabido llevar las riendas de esa delicada institución y por eso debería hacerse a un lado y dejar que otras personas trabajen de una mejor manera.

Daniela Rojas, del PUSC, fue dura en las declaraciones que dio este miércoles. Foto: Cortesía.

Luego de que se diera a conocer que un albergue en Coronado, donde habitaban niños del PANI, fue allanado porque, supuestamente, los menores eran amarrados y torturados, la socialcristiana explotó en cólera.

“Hay otra oenegé a la que represento en Alajuela en la que ha habido nueve muertes de menores de edad, eso nos tiene que doler. Aquí tengo la denuncia que también tiene doña Gloriana en su poder y que no ha hecho nada.

“Hay otro caso muy doloroso en San Ramón, es la muerte de una menor de diez meses, pero el hermano mayor de ella ya había sido sacado de esta familia, ¿dónde está el seguimiento? No le dieron seguimiento a esos otros dos menores y, ¿cuál fue el resultado?, murió: la niña de diez meses”, dijo Daniela.

La diputada criticó fuertemente la labor de Gloriana López y le pidió que renuncie. Foto: Presidencia. (Julieth Méndez)

La legisladora también mencionó el caso de Keibril, la menor de nueve meses que fue raptada el 9 de abril y cuyo paradero se desconoce. Recordó que el 12 de abril el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dio un mes para que se hiciera una investigación administrativa, pero aún no se han dado a conocer los resultados.

“Es lamentable y doloroso que nuestra niñez no tenga la protección que se merece, es lamentable lo que estamos viviendo... doña Gloriana esto no se trata de usted, esto no se trata de que si el tema sale en medios de comunicación es más importante o que usted sea más responsable.

“Compañeros esto es un tema país, esto es de los 57, todos debemos levantarnos a pedir la renuncia de esta señora, le quedó grande el puesto... Fracción oficialista, viéndolos a los ojos y con mucho dolor les digo, apóyennos en pedir la renuncia de esta señora”.