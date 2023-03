Diputada se prometió hacer cambios luego de su divorcio y ya los está cumpliendo

La legisladora publicó un video contando que tuvo una bonita experiencia este fin de semana. Foto: Archivo.

La diputada del partido Liberación Nacional, Andrea Álvarez, hizo una confesión bastante personal en su cuenta de Facebook.

Ella contó que luego de su reciente divorcio se prometió hacer cambios importante en su vida y ya empezó.

“Desde que me divorcié me había prometido hacer cosas diferentes y hacer actividades más al aire libre y más ejercicio, entonces hoy me vine a Hacienda La Chimba e hice el sendero mantras. Estaba al principio súperestresada porque a mi mamá, que subió el Chirripó, le había parecido ruda la caminata y yo que no he entrenado para el Chirripó nunca en mi vida pensé que no iba a aguantar, pero acabamos de llegar a la mano y la verdad me ha ido bastante bien y está superbonito”.

Algunas personas apoyaron a Andrea con sus comentarios sobre la forma en la que está llevando el duelo de su divorcio.

“Reencontrarnos después de una relación es un camino lleno de aventuras, que dicha que está buscando este tipo de actividades. El aire fresco limpia el espíritu”, le escribió una persona.

Pero no faltaron los comentario negativos que fueron la mayoría.

“No entiendo para que publica cosas personales como si Costa Rica estuviera pendiente de lo que hace”, escribió alguien.

“Bueno... puede que el aire fresco la haga reaccionar y saber que hay muchas cosas que hacer por el país”, puso otra persona.