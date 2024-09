Diputada Sofía Guillén desarma al Gobierno al hablar de un tema que tiene al país hincado

La diputada Sofía Guillén explotó contra el Gobierno al hablar sobre el tema del que nadie quiere oír, ya que tiene al país hincado.

La legisladora del Frente Amplio hizo un control político rudísimo en el que le tira con todo al Poder Ejecutivo y hasta dice que piensa que ha estado favoreciendo a los narcos, así de serio estuvo el asunto.

Sofía Guillén le tiró durísimo al Gobierno y dijo que está involucrado con los narcos. (Rafael Pacheco)

El tema salió a raíz de un artículo publicado el domingo en The New York Times, el propio Día de la Independencia, que detalla que en el 2020 Costa Rica superó a México, al convertirse en el principal punto de trasbordo del mundo para la cocaína destinada a Estados Unidos, Europa y más allá, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. México volvió al primer puesto en el 2022, pero Costa Rica sigue de cerca.

Como ya es sabido, ese aumento de las actividades narco en el país, es lo que ha causado la mayor ola de violencia que atraviesa Costa Rica y que cobra vidas todos los días.

Sofía Guillén explota contra el Gobierno en un delicado tema

“Me temo costarricenses que ya vivimos en un narco Estado, aquello que creíamos que era ajeno, que no nos iba a pasar, finalmente nos sucedió, y me atrevo a decir que ya no basta con hablar de un narco Estado, yo le voy a quitar a las políticas públicas del Poder Ejecutivo el factor posible ingenuidad y les voy a decir que creo que hablamos de un narco gobierno.

“Para ello les traigo tres hechos con los que quiero ejemplificar esta afirmación: el año pasado el 13 de julio el Gobierno anunció su famosa operación Soberanía, ¿se acuerda?, el presidente (Rodrigo Chaves) dijo: ‘ni un kilogramo, ni una onza va a salir de cocaína de Costa Rica, un mes después descubrimos que no fue un kilo de cocaína lo que salió de Costa Rica, fueron 1.240 kilos”, dijo la legisladora.

Guillén también se refirió al tema de las carpas, una solución que propuso el Gobierno para hacer frente a la sobrepoblación carcelaria.

Sofía Guillén no se guardó nada y le tiró durísimo al Gobierno

“¿Quién en su cabeza pensaría que una cárcel o una celda se puede sustituir por una carpa?, di, pues solo el que vende las carpas, nada más. Esa empresa en el Gobierno de Rodrigo Chaves ya llevaba 8.3 millones de dólares en contratos.

El tercer hecho que señaló la diputada fue el traslado de la Academia de Guardacostas de Quepos (donde hay mar) a Pococí (donde no hay mar). Ella dice que el 60% de los cursos de los guardacostas deben ser en el mar por la naturaleza de sus funciones. La decisión se tomó pese a que las autoridades dijeron que eso iba a debilitar los puestos fronterizos.