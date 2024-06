Diputada Vanessa Castro se les fue al cuerpo a un embajador y a uno de sus compañeros de fracción

La diputada Vanessa Castro (primer plano) pasó un mal momento este jueves, en una sesión de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Albert Marín. (Albert Marín)

La diputada socialcristiana Vanessa Castro le hizo un fuerte reclamo al embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, y a su compañero de fracción, Alejandro Pacheco, al finalizar una sesión de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos.

Este jueves, Abarca participó en la comisión para hablar sobre su participación en la aparente injerencia que ejerció el presidente Rodrigo Chaves, para que la legisladora perdiera un contrato de servicios legales con Repretel.

La primera sesión fue virtual y la segunda presencial y en esta ocasión, se negó a responder preguntas sobre los hechos, bajo el alegato de que el caso está bajo investigación judicial.

Cuando terminó la sesión, Abarca tomó el micrófono para decir que la audiencia había sido improcedente, porque todo giraba sobre asuntos privados y la presidenta de la comisión, Dinorah Barquero, del PLN dio por terminada la sesión, al decirle que su mensaje no era relevante.

Después de eso, Castro se levantó y le hizo una serie de reclamos al embajador y al diputado.

Muy dolida

La diputada conversó con La Teja y contó que está muy dolida, por la forma en la que actuó su compañero y el diplomático.

“Primero, el compañero llegó a hacer preguntas, como por ejemplo, los dineros que se habían gastado en las botanas, haciendo alusión a las cosas que comimos ese día en México, me parece que es una forma despectiva de hablar del tema.

“También el embajador, el cierre que hizo, evidentemente no quiso dar declaraciones en ningún momento. Eso lo respeto, pero las observaciones que hizo al cierre no valen, porque lo que pasó es una situación aceptada por el presidente de la República. Respeto el actuar de cada uno, pero me siento dolida por sus manifestaciones, por comentarios que no tienen sentido”, agregó.

Castro contó que luego de lo ocurrido, el diputado Pacheco se le acercó y le dijo que él no tenía nada en contra de ella.