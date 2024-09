Diputado Ariel Robles teme por su vida y embarra a Pilar Cisneros en el asunto

Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, reveló una información muy delicada que lo pone en peligro y en la que está involucrada Pilar Cisneros.

El legislador puso un comentario en su cuenta de X (antes llamado Twitter) en la que contó por qué se siente tan preocupado.

Ariel Robles está preocupado por un supuesto ataque que planean contra él. (Alonso Tenorio)

“Varias asesorías me comentaban hoy con preocupación que en (la Comisión Permanente de) Hacendarios por error a Pilar Cisneros le entró una llamada que se escuchó al estar en alta voz y un hombre le decía: ‘ya estamos listos para darle con todo a Ariel Robles’ y ‘que el pago era en 5 días’.

“Espero sea una broma de un amigo de la señora diputada. Un error. Por la denuncia y control político por irregularidades en Gobierno nos han llevado a mí y mi familia a un constante acoso y descalificativos sin ningún sustento. Solo falta que le paguen a alguien para eso”, expresó el legislador en la red social.

La Teja consultó a Pilar Cisneros sobre el tema y ella lo negó todo, incluso le tiró a Robles.

Pilar Cisneros dice que no tiene nada que ver con el supuesto atentado. (Rafael Pacheco)

“Como es costumbre del diputado Ariel Robles, siempre acusa con la vaina vacía, no tiene ninguna prueba, no tiene nada que mostrar simple y sencillamente porque eso es falso, entonces, qué diga a ver quien fue el asesor que le dijo, que el asesor se atreva a sostener eso, para mí Ariel Robles no existe en mi vida, es un diputado que lo que hace es que en lugar de argumentar, que en lugar de tener una conversación, lo que hace es que ataca al cuerpo y a mí me parece que esos diputados no merecen ninguna atención de mi parte.

“No hay algún deseo o interés, ni necesidad de nada de atacar a Ariel Robles, si él tiene miedo y ha recibido amenazas, definitivamente no son mías, no son del Gobierno, será de gente que adversa esa actitud absolutamente hostil, improductiva que tiene ese diputado”, respondió Pilar.