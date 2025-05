Diputado chavista se defiende ante solicitud para que le quiten la inmunidad

El diputado Alexander Barrantes (de primero a la derecha) negó los cargos en su contra, al conocerse que es investigado por unos hechos que se dieron en el 2022. Prensa Asamblea Legislativa.

El diputado oficialista Alexander Barrantes negó categóricamente las acusaciones que se hacen en su contra por el delito de cohecho impropio.

Este miércoles, el Ministerio Público informó que la Asamblea Legislativa deberá iniciar el proceso para levantar la inmunidad del legislador del Partido Progreso Social Democrático, a quien se le acusa con una serie de hechos que ocurrieron en noviembre del 2022, cuando solicitó a una legisladora un espacio para conversar acerca del proyecto conocido como “Eurobonos”.

De acuerdo con la prueba obtenida, el acusado le expresó su interés para obtener los votos favorables del partido de ella, pero, además, le habría ofrecido a cambio unos puestos en el gobierno o en embajadas, los cuales, indicó, habían quedado sin nombrar.

Esta es la posición del diputado chavista.

“Como diputado de la República he actuado en el marco de la legalidad, con total transparencia y apego a los principios democráticos que juré defender. Rechazo categóricamente cualquier insinuación de que haya ofrecido nombramientos diplomáticos o cargos públicos a cambio de votos, ya que tal afirmación no sólo es falsa, sino que también atenta contra mi honor.

“La aprobación de los Eurobonos fue producto de un proceso abierto, detallado y ampliamente discutido en el seno legislativo. Los acuerdos políticos, propios de cualquier democracia funcional, no pueden ni deben confundirse con actos ilícitos. Negociar, proponer, construir puentes entre fracciones y buscar consensos es parte de mi responsabilidad como legislador.

“Estoy plenamente dispuesto a colaborar con cualquier investigación que se requiera. No temo a que se me investigue, porque tengo la conciencia tranquila. Pero también exijo que se respete mi derecho al debido proceso y que no se utilicen procedimientos judiciales como herramientas para persecusión política o mediática.

“Confío en que la verdad saldrá a la luz y este proceso servirá para reafirmar mi compromiso con Costa Rica, con la ética pública y con la transparencia que siempre ha caracterizado mi gestión”.