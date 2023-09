Diputado explota contra ministra de Educación por comentario sobre el presupuesto

El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, explotó contra la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, por un comentario que hizo sobre el presupuesto que le corresponde a la educación.

Müller cuestionó, durante un Congreso, la inversión que, por regla constitucional, debe realizar el Estado en educación pública, que es del 8%.

Anna Katharina Müller dijo el comentario en un congreso en la Ulacit.

“Todo el mundo dice ‘es que la ministra no lucha por el 8%’. ¿Quién se inventó el 8%? ¿De dónde salió el 8%? ¿Dónde está la base científica de que tiene que ser un 8%? Costa Rica es el país en América Latina que más invierte en educación, pero los resultados no son los que queremos”, dijo Müller en su intervención en el Congreso Futuro de la Educación 2023, realizado en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), donde su prima Silvia Castro es la presidenta de la Junta Directiva.

“¿Dónde está el problema? Yo estoy más preocupada en lograr una planificación y presupuestación por resultados, que por estar peleando por más presupuesto”, agregó la jerarca.

Esas declaraciones hicieron enojar al legislador del Frente Amplio, quien considera que Müller quedó muy mal parada.

“Acabo de ver ese video y estoy la verdad molesto, acabo de escuchar a la ministra de Educación diciendo en un foro, en la universidad de la prima, la universidad de la prima, Ulacit (repitió), diciendo: ‘¿Quién inventó el 8%?, que alguien me diga’. Que alguien le explique a la señora ministra de Educación que existe una Constitución Política en este país, y que esa Constitución Política no es opcional, que todas las personas funcionarias, que todos los ministros, los diputados, que el presidente, que todos tenemos esa Constitución como regla, no es una opción respetarla de vez en cuando y si no sabe cómo es que se reforma la Constitución pues que lo busque ahí, hay un capítulo específico, así se dará cuenta por qué dice 8%”, manifestó el legislador.

De acuerdo con una reforma al artículo 78 de la Constitución Política, del año 2011, el Estado tiene la obligación de dedicar a la educación estatal, incluida la universitaria, un presupuesto no menor al 8% anual del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 2014.

Esta norma no ha sido respetada en los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, tampoco en el de Rodrigo Chaves, el cual aprobó para 2023 el presupuesto más bajo en educación de los últimos nueve años, según la Contraloría General de la República.

Según el presupuesto nacional presentado en la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para el 2024 la inversión en educación pública será de apenas 5,6% del PIB.