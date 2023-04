Diputado ha presentado 18 proyectos de ley en un año, ¿cómo les ha ido a los demás?

Este lunes se cumple el primer año de labores de los diputados de la actual administración y aunque algunos han sido bastante productivos presentando proyectos de ley, otros han quedado debiendo.

Según un reporte de la Asamblea Legislativa, con corte al 13 de abril, hasta ese día se recibieron 593 proyectos de Ley.

Los legisladores pueden presentar proyectos de ley de dos formas: individualmente o en conjunto.

Este lunes se escogerá un nuevo directorio legislativo para arrancar el segundo año de Gobierno. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los diputados que más iniciativas han presentado de forma individual son: Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), con 18; Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con 13; María Marta Carballo, también del PUSC y Danny Vargas, del PLN, con 11 cada uno y luego Francisco Nicolás, del PLN, con 10.

Los únicos legisladores que no han presentado un solo proyecto de ley de forma individual son los legisladores del Partido Frente Amplio: Johnatan Acuña, Antonio Ortega, Sofía Guillén, Priscila Vindas, Rocío Alfaro y Ariel Robles, ya que ese partido tiene un acuerdo para que todas las iniciativas las presentan entre todos.

“Nos hemos puesto de acuerdo y cada uno trabaja los proyectos de ley en su despacho, la persona que firma de primera es la del despacho donde se origina la idea, pero como somos una fracción que se debe a la ciudadanía que votó por un plan de gobierno, nos ponemos de acuerdo para que los proyectos siempre salgan firmados por toda la fracción”, explicó Johnatan Acuña, quien durante este primer año fue el jefe de fracción de esta agrupación política.

Una situación similar se da con los diputados del Partido Liberal Progresista: Kattia Cambronero, Gilberto Campos, Jorge Dengo, Eliécer Feinzaig, Johana Obando y Luis Diego, aunque estos últimos sí han presentado proyectos de forma individual, Johana uno y Luis Diego cinco.

Gilbert Jiménez es el diputado que ha presentado más proyectos de ley de forma individual. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Además de ellos, Pilar Cisneros, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y Olga Morera, de Nueva República, no han presentado proyectos individuales, solo en conjunto.

No es bien visto

El caso de Cisneros ha sido fuertemente criticado, ya que ella es la única diputada de su fracción que no ha tenido iniciativas propias.

El politólogo Gustavo Araya dijo que si bien es cierto el presentar proyectos de ley no es la única función de los legisladores, sí es una de las más importantes.

“Hay tres columnas vertebrales para ejercer una diputación, primero ejercer control político, esto quiere decir que el legislador debe estar vigilante del ejercicio de la función pública del resto de poderes de la República, pero además del aparato institucional que existe en el país, velar por que el AyA haga su papel, por ejemplo. El control político incluye llamarle la atención al Gobierno cuando no actúa como debería o no atiende problemas sociales, nacionales, económicos, eso es esencial”, dijo Araya.

El control político es parte esencial del ejercicio legislativo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El experto dice que otra de las funciones es establecer comunicación, procesos de entendimiento, de negociación y de apertura con diferentes sectores, pues la diputación tiene que ser de puertas abiertas y una función esencial es canalizar las demandas sociales.

“Ahí es donde entra la tercera columna vertebral: legislar, pero eso no es solamente ir a votar, no es hacerse presente en las comisiones, no, es también presentar proyectos de ley. La mejor forma de canalizar las demandas sociales es legislando, porque se pueden proponer los cambios que se necesitan para mejorar el país”, agregó el politólogo.

El especialista criticó fuertemente a la diputada Pilar Cisneros, ya que dice que en el tema de presentar proyectos de ley, ella ha quedado debiendo.

“Ella dice que no es una diputada chayote, que no va a presentar cualquier proyecto de ley, defiende que es mejor la calidad que la cantidad y en eso tiene razón, pero bueno, ¡qué presente algo!

“Curiosamente la subjefa de fracción de Progreso Social Democrático, Paola Nájera, sí ha estado dentro de estas tres columnas vertebrales. Otros jefes como Fabricio Alvarado también. El Frente Amplio, pese a todas las críticas que puede tener, es una fracción que es muy sólida en los tres elementos también”.

Politólogo dice que Pilar Cisneros ha quedado debiendo como jefa de fracción oficialista. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Pilar se sacude

Al consultarle a Pilar qué piensa de las del declaraciones del politólogo, aseguró que por ser jefa de fracción de la bancada oficialista le ha tocado trabajar mucho para lograr que se aprueben los proyectos de ley que le interesan al Poder Ejecutivo.

Ella también defendió que sí ha presentando proyectos de ley de forma conjunta, en total 10.

“Yo no voy a sentir ninguna presión porque tengo que presentar proyectos de ley, quiero que los proyectos de ley que yo presente sean míos, para mí sería muy fácil hablar con el Gobierno y con los ministros y que pasen por mi despacho algunos proyectos de ley, pero yo no quiero engañar al pueblo costarricense”, manifestó.

Pese a los argumentos de Cisneros, el politólogo dijo que, según su criterio, es más destacable el trabajo de Gilbert Jiménez que el de la jefa de fracción oficialista, ya que aunque no comparte muchos de los proyectos de ley que el liberacionista ha presentado, es notable el esfuerzo que hace por mejorar el país.

Los legisladores que han estado flojitos pueden enmendar su camino en este segundo año. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

También destacó figuras como Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC; Kathia Rivera, jefa de fracción del PLN; Dinorah Barquero, también de la bancada verdiblanca, que aunque ha sido polémica, ha hecho un buen control político y ha presentado proyectos de ley.

Gilbert Jiménez aseguró que desde que inició su gestión se propuso a hacer un esfuerzo por hacer cambios positivos para la población.

“Conocemos las necesidades y problemas que tiene el país en temas como seguridad, el ambiente, la economía, la agricultura y nos dimos a la tarea de trabajar fuertemente con proyectos modulares para el bienestar de la ciudadanía”, expresó el liberacionista.

Jiménez dijo, además, que entre sus prioridades está un proyecto de ajuste para reducir la deuda del Gobierno y bajar el costo de la vida.

Otra iniciativa está relacionada con la seguridad del país, que pretende reformar el sistema nacional para integrar todas las policías en un Consejo que hasta el momento ha estado olvidado y no ha tenido la importancia, ni los recursos necesarios.

Leslye Bojorges es uno de los que ha presentado más proyectos y está contento por eso. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Leslye Bojorges, el segundo legislador con más proyectos de ley presentados, dijo que se siente muy feliz de estar sirviendo al país desde una curul y se toma su cargo con mucha responsabilidad.

“Me siento muy honrado de ser uno de los legisladores que más ha presentado proyectos de ley en este primer año ante la Asamblea Legislativa. Quizá el más significativo es el que presenté junto a mi compañera Pilar Cisneros, donde logramos que se aprobara una ley para que la elección del fiscal general de la República fuera de forma pública y transparente”, manifestó.

El politólogo dice que luego de este primer año los legisladores tienen la oportunidad de reflexionar y fortalecer las debilidades que han tenido para así hacer un mejor trabajo y honrar la confianza de las personas que los eligieron.