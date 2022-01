Diputado organizó actividad con 400 jóvenes y protocolos sanitarios brillaron por su ausencia

El pastor y diputado independiente Harllan Hoepellman organizó una actividad con al menos 400 jóvenes en la que los protocolos sanitarios brillaron por su ausencia.

Todo parece indicar que la reunión masiva se dio el pasado 28 de diciembre en un centro de reunión en Los Ángeles de San Ramón, carretera a La Fortuna de San Carlos, en Alajuela.

El pastor Rony Chaves aseguró que estuvo en el encuentro y hasta subió fotos en su página de Facebook. En las imágenes se ve a los participantes sin mascarilla y sin guardar el distanciamiento debido para evitar contagios de covid-19.

Los asistentes no usaron mascarilla ni guardaron el distanciamiento. Foto: Facebook de Rony Chaves. (Facebook de Rony Chaves)

La actividad se dio precisamente cuando el país enfrenta un nuevo repunte de contagios de coronavirus debido a la presencia de la variante ómicron, lo que genera gran preocupación, ya que reuniones masivas de este tipo podrían causar brotes importantes del peligroso virus.

“Este bello grupo proveniente en su mayoría de Alajuelita, es parte de la Iglesia Generación de Campeones que dirige de manera magistral el pastor y diputado Harllan Hoepellman y su apreciada familia”, aseguró Chaves en su cuenta de Facebook.

“Después de surcar las frías montañas por más de dos horas, llegamos al Campamento para gozarnos de una fresca y apasionada alabanza al Dios Vivo, dada a Él por esta juventud ardiente y anhelante de la presencia de Dios... Al llegar mi tiempo pude predicarles por unos minutos sobre el avivamiento que se nos viene en este 2022 en Costa Rica, y hacerles un desafío de ser parte activa de este movimiento glorioso del Espíritu Santo que ya inició en nuestro país”, escribió Chaves en la red social.

Todo mal

Para el epidemiólogo Juan José Romero de la UNA, todo lo que se observa en las fotos estuvo mal.

“Hay muchas cosas juntas, es un lugar cerrado, en donde definitivamente no hay distancia física. No hay nadie ni con una imitación de mascarilla y que están en una actividad de canto y predicación. Se da toda la combinación para que se dé un supercontagio”, explicó Romero.

Juan José agregó que los muchachos pueden alegar que son jóvenes y a ellos no les va a dar nada, que ya están vacunados, pero recordó que de los siete fallecimientos de esta semana, dos fueron de personas entre 18 y 49 años.

“El mensaje es claro, no estamos para jugarnos chances. No estamos ni para organizar, ni estamos para asistir. Tan irresponsable es quien organiza, que yo hasta lo acusaría de lesiones u homicidio culposo, así de severo, porque ahí hay personas que por culpa de la organización podrían enfermar y hasta morir. No sé cómo se sentiría alguien al saber que por su culpa murió un ser querido al creer que no le pasaría nada a él”, añadió el experto de la UNA.

Por su parte, el doctor Yayo Vicente, también epidemiólogo, fue más allá y recordó un dicho popular que dice “ayúdate que yo te ayudaré”, incluso lo comparó con conductas como no usar el cinturón de seguridad o conducir temerariamente.

“No se vale en la situación en la que estamos descuidar las medidas sanitarias. Eso es de irresponsabilidad y hasta tocar a Dios con las manos sucias y nadie, por más milagroso que sea, puede protegerte, si vos estás empeñado en seguir conductas riesgosas”, dijo Vicente.

Y le parece más grave viniendo de un diputado que debería dar el ejemplo.

La reunión se habría dado en medio del repunte de contagios de covid-19 que vive el país. Foto: Facebook de Rony Chaves.

Primer diputado con covid-19

Hoepellman fue el primer diputado en contagiarse de coronavirus, la noticia se dio a conocer el 25 de setiembre del 2020, ya cuando el legislador había superado la enfermedad.

En agosto pasado el político no se había vacunado alegando que no tenía tiempo para ir a hacer las largas filas, incluso le pidió al ministro de Salud, Daniel Salas, que le diera un trato preferencial, pero eso no ocurrió.

La Teja intentó contactar al legislador para preguntarle por qué en la actividad no se guardaron los protocolos debidos, pero pese a que se le llamó tres veces a su celular y se le enviaron mensajes por WhatsApp, no respondió.