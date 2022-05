Diputado sacará ¢500.000 por mes del sueldo para ayudar a instituciones de bien

Cuando el socialcristiano Leslye Bojorges estaba en campaña con la idea de ser diputado llegó un día al parque central de Alajuela y mientras pedía votos alguien lo retó a que hiciera algo por el país.

“¡Done la gasolina de la Asamblea y lo hacemos diputado!”, le gritó un ciudadano.

La frase le llegó al político, quien fue a buscar a la persona que se la dijo y frente a él, y testigos, prometió que si se convertía en legislador regalaría la gasolina como agradecimiento al pueblo, así que ahora le toca cumplir.

Leslye Bojorges donará mes a mes 500 mil colones de su salario mientras se aprueba el proyecto de ley. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Al día siguiente de llegar a la Asamblea Legislativa, ya con la tarjeta bancaria a su nombre --con la que tiene derecho a pagar 500 litros de gasolina al mes-- fue a preguntar al Departamento Financiero del Congreso cómo podía hacer para devolver la tarjeta y que le transfirieran su gasolina a la Cruz Roja de Alajuela.

Le respondieron que si devolvía la tarjeta, los 500 litros de combustible se ahorraban, no los trasladan a ninguna institución.

El legislador usa mucho las redes sociales y subió a ellas un video para preguntarles sus seguidores qué le aconsejaban.

“Recibí muchos comentarios, inclusive de juristas reconocidos donde me decían que me iba a exponer a una denuncia por peculado si yo yo iba a llenar el tanque de combustible de las ambulancias de la Cruz Roja de Alajuela”, contó.

El delito de peculado es apropiarse de forma indebida de plata o bienes del Estado.

Buena idea

Entre los comentarios hubo uno que le llamó mucho la atención pues decía que si de verdad desea ayudar a la Cruz Roja usara la gasolina para sus giras como diputado, pero que sacara de su salario el monto equivalente a los 500 litros y se lo entregara a la institución.

“Me pareció el comentario más atinado y así lo voy a hacer, cuando reciba mi primer salario sacaré 500 mil colones y se los llevaré a la Cruz Roja de Alajuela y así, cada mes, ayudaré a instituciones de bien social”, afirmó.

Dice que, para que las cuentas sean claras, irá informando a cuáles les echará el hombro.

La idea del proyecto es que se vean beneficiadas instituciones de bien social. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Pero Bojorges quiso ir más allá. Piensa que debería existir una manera legal para que los diputados que quieran donar su gasolina a instituciones puedan hacerlo sin tener problemas, así que este martes presentó un proyecto de ley para que eso sea una realidad.

El socialcristiano explicó que la propuesta permite a los diputados donar la totalidad o una parte del combustible. Para evitar chanchullos, los diputados tendrían que firmar una declaración jurada que haga constar que en la institución a la cual donará la gasolina no trabaja ningún familiar.

“Ya pude hablar sobre el proyecto con varios diputados, algunos están de acuerdo, otros no y hay otros con los que aún no he podido conversar, espero hacerlo pronto”, dijo Bojorges.

Como sabe que la aprobación de su proyecto podría tardar meses o años, se comprometió a seguir donando mensualmente de su salario los 500 mil colones a distintas instituciones de bien social.