Diputado soltó una verdad sobre Rodrigo Arias que lo tiene incómodo y molesto

Rodrigo Arias hizo una negociación para el 1 de mayo que afectó al diputado José Joaquín Hernández. Foto: Lucía Astorga.

El diputado liberacionista José Joaquín Hernández reveló este martes que perdió el puesto de presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa por una negociación que hizo Rodrigo Arias sin siquiera preguntarle.

Hernández habría presidido dicha comisión los dos primeros años de Gobierno y sorprendió que en este nuevo periodo no estuviera en dicho espacio, por lo que recibió varias consultas al respecto.

“En vista de algunas consultas de varios de ustedes ante la conformación de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, de la Sesión Ordinaria de Plenario Legislativo del día de ayer, deseo aclararles por qué mi nombre no se encuentra dentro de los integrantes de dicha comisión, de la cual he formado parte desde el año 2022 y ejerciendo la Presidencia.

“De manera transparente como me caracterizo y en honor a la verdad, les hago un breve resumen de los hechos: Fui citado a una reunión en la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el día 15 de mayo de los corrientes; y se me comunica de parte de don Rodrigo Arias Sánchez la negociación que realizaron previo al 1 de mayo, él, el Jefe de Fracción del PLN y representantes del Partido Liberal Progresista, acordando que la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación debe ser para la Diputada del PLP, Johana Obando. Le manifesté de forma inmediata mi oposición a dicha negociación y que no contara con mi voto para ese objetivo. Reclamé porqué cuando los representantes del PLP les exigieron eso, no me llamaron para opinar al respecto”, explicó el legislador.

José Joaquín Hernández soltó la sopa este martes. Foto: Asamblea Legislativa.

Hernández dijo además que el 23 de mayo, fue invitado a otra reunión en la Presidencia de Asamblea Legislativa, en la cual participó, además de Rodrigo Arias Sánchez, el jefe de fracción liberacionista, Óscar Izquierdo.

“Les reiteré a ambos mi posición de rechazo a esa negociación, además, les pedí que se respetara que mi persona, o cualquier otro compañero de la comisión que deseara ocupar la presidencia, que fueran los votos de los siete integrantes los que decidieran a quién desean en ese puesto tan importante. Asimismo, les recordé que en reunión de fracción PLN, se había dispuesto que cualquier petitoria de otras fracciones en relación con el apoyo a la candidatura de don Rodrigo Arias Sánchez, debía ser comunicada de previo a la fracción, lo cual en este caso no se hizo”, agregó el legislador.