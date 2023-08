Diputado y compareciente perdieron la paciencia y armaron alboroto

Remi no le dijo a nadie quién le mandó el video del Salto al vacío. Foto: Albert Marín.

El diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, y Remi Osman, colaborador de la campaña de Rodrigo Chaves y quien llegó este lunes a comparecer en la Asamblea Legislativa, perdieron la paciencia en plena comisión legislativa y armaron un alboroto.

El pleito se dio porque Remi mencionó que a él le mandaron el polémico video de “Salto al vacío” antes de que se hiciera viral y varios diputados le preguntaron quién se lo había mandado, pero él se negó a revelar ese dato.

Francisco Nicolás usó su tiempo para insistir en la pregunta, pero Remi se sentó en la galleta de que se guardaría esa información y los ánimos se caldearon.

Nicolás seguía consultando con insistencia quién le había mandado la cinta y quién le había dicho que podía llegar a “mentir” a la comisión legislativa y Remi decía que era su derecho guardarse la información.

Cuando la discusión se tornó más intensa la diputada Dinorah Barquero tuvo que intervenir y pedir orden. Además, le recordó al compareciente que tenía que mantener la compostura.

Luego de eso la discusión se detuvo, pero el ambiente se mantuvo tenso, ya que Francisco Nicolás dijo que, según su criterio, Remi no era más que un espía que había tenido intención de llegar a la DIS para tener acceso a datos serios y clasificados, ya que el mismo compareciente dijo que había intentado ser el director de la DIS, pero no pudo porque no tenía los requisitos.