“Voté negativamente el expediente 21.917, para el no pago de las anualidades al sector público, porque no puede ser posible que se afecte por igual con esta ley a aquellos trabajadores que están en la primera línea de batalla contra el covid-19, me refiero al personal de salud, a los policías y otros funcionarios que han tenido que redoblar esfuerzos durante estos meses de pandemia, sometidos al estrés, la fatiga y el temor. La propuesta del ejecutivo no hizo ninguna diferenciación entre quienes más ganan y aquellos que perciben una remuneración más baja”, dijo el liberacionista David Gourzong.